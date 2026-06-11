Un excédent de 2,3 M$ en 2025 pour la MRC du Fjord-du-Saguenay

La MRC du Fjord-du-Saguenay termine l’année 2025 sur une note positive avec un excédent de 2,3 M$, confirmant une gestion financière rigoureuse. Déposés lors de la séance du 9 juin à Saint-Félix-d’Otis, les états financiers témoignent d’une organisation en santé, en mesure de soutenir les ambitions de sa planification stratégique 2025-2030.

Économiquement, la MRC s’en sort bien avec des revenus totaux de 22 M$, comparativement à un budget de 21,5 M$, 19,7 M$ de charges pour un budget prévu de 24,7 M$ et des actifs de 85,8 M$. Du côté des territoires non organisés (TNO), l’année se conclut avec des résultats positifs, soit un excédent de 882 018 $.

Pour le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Hervé Simard, ces résultats démontrent que l’organisation gère les finances publiques avec rigueur et responsabilité. Il ajoute que ces sommes permettent à la MRC d’investir avec confiance dans le développement durable de son territoire.

2025 a également été remplie pour la MRC, qui a pu réaliser plusieurs projets, dont l’adoption de sa planification stratégique 2025-2030, l’aménagement de l’écocentre de Saint-Ambroise, l’entente de partenariat avec Hydro-Québec et la Première Nation des Innus Essipit pour le développement éolien dans la zone Nutinamu-Chauvin et le lancement d’un guide destiné aux promoteurs afin de faciliter les projets et soutenir un développement harmonieux.

La MRC refuse toutefois de s'asseoir sur ses lauriers et continue d’être productive. Elle poursuit ses efforts autour de plusieurs priorités dont l’élaboration d’un nouveau schéma d’aménagement, le déploiement de nouveaux services aux municipalités (informatique et ingénierie), l’élaboration de son Plan climat et finalement, le renforcement de la participation citoyenne avec l’implantation d’une nouvelle plateforme de consultation citoyenne et davantage de démarches auprès de la population.