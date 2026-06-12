SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 12 juin 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 50 s

Le Festival Bateaux-Dragons de Saguenay attend près de 8 000 personnes

Le 12 juin 2026 — Modifié à 10 h 23 min le 04 juin 2026
Par Janick Émond - Journaliste

Le Festival Bateaux-Dragons de Saguenay sera de retour du 18 au 21 juin à la rivière-aux-Sables, à Jonquière. Malgré les travaux majeurs qui se poursuivent sur le site, les organisateurs promettent une édition comparable aux années précédentes, alors que 104 équipes sont déjà inscrites aux compétitions.

Selon le directeur général d'Événements 2M, Martin Tremblay, le festival demeure l'un des plus importants rendez-vous de bateau-dragon au Québec.

« Encore cette année, nous sommes l’un des évènements de bateau-dragon les plus populaires au Québec. On a 104 équipes d’inscrites. Dans le monde du bateau-dragon, normalement c’est rare qu’un évènement rassemble 40 ou 50 équipes, donc on se démarque vraiment », souligne-t-il.

Chaque embarcation compte 20 rameurs, ce qui représente plus de 2 000 participants inscrits aux courses. En tenant compte des accompagnateurs et des spectateurs, les organisateurs estiment que près de 8 000 personnes fréquenteront le site durant les quatre jours de festivités.

« Beaucoup de proches des participants viennent les soutenir, mais on a aussi énormément de personnes qui viennent voir les courses par simple intérêt. Ce sont des courses très spectaculaires », explique M. Tremblay.

Le succès du festival s'expliquerait notamment par sa formule accessible. Les équipes n'ont qu'à réunir 20 participants, alors que l'organisation fournit l'ensemble du matériel nécessaire.

« Tout ce que ça prend, c’est de se trouver une équipe de 20 personnes. Après, nous fournissons les bateaux, les rames et tout l’équipement. Il y a aussi tout le côté festival avec les soirées et l’ambiance qui fait que les gens veulent participer », affirme-t-il.

Les travaux n'affecteront pas l'expérience des visiteurs

Même si le festival se déroule cette année dans un contexte particulier en raison des travaux à la rivière-aux-Sables, les organisateurs assurent que les services habituels seront maintenus.

« Ça complique beaucoup les préparatifs, mais on travaille fort afin de rendre le site accessible. La Ville nous aide beaucoup. Une terrasse temporaire sera installée, et nous aurons nos trampolines, nos foodtrucks et toutes les autres activités prévues. En gros, on tient notre évènement comme d’habitude. On ne retire rien à la formule, c’est seulement plus complexe à organiser », ajoute-t-il.

Retour probable à la date habituelle en 2027

L'organisation envisage déjà de ramener le festival à sa période habituelle dès l'an prochain, au début juin.

Cette année, l'évènement a été déplacé d'une semaine afin de permettre à l'équipe d'Événements 2M de souffler entre l'organisation du Festival Bateaux-Dragons et celle du Festi St-Fé.

« Comme nous sommes une petite équipe, nous voulions offrir une semaine de repos entre les deux évènements. Mais en faisant ça, le festival est tombé pendant la première fin de semaine des vacances scolaires, ce qui nous a nui dans les inscriptions. »

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un début attendu pour la Coupe du Monde 2026
Publié à 9h00

Un début attendu pour la Coupe du Monde 2026

Les fanatiques du ballon rond partout sur la planète auront les yeux rivés sur l’Amérique du Nord, soit le Mexique, les États-Unis et le Canada, car le plus grand événement sportif sur le globe, la Coupe du Monde de la FIFA, a débuté à 15h (heure de l’Est) jeudi. La première confrontation du mondial, opposant l’Afrique du Sud au Mexique, a permis ...

LIRE LA SUITE

Deux Saguenéens en nomination au gala de la Ligue canadienne de hockey
Publié le 10 juin 2026

Deux Saguenéens en nomination au gala de la Ligue canadienne de hockey

Les Saguenéens de Chicoutimi seront bien représentés lors du gala annuel de la Ligue canadienne de hockey (LCH), alors que deux de leurs joueurs, Maxim Massé et Alex Huang, figurent parmi les finalistes pour des honneurs individuels. L’événement se tiendra le 15 juin prochain à Toronto, rapporte Radio-Canada. L’attaquant Maxim Massé se retrouve ...

LIRE LA SUITE

Une équipe de cheerleading de Saguenay termine 7e au monde 
Publié le 9 juin 2026

Une équipe de cheerleading de Saguenay termine 7e au monde 

Le club Dimension Cheerleading de Saguenay a marqué l’histoire de son organisation en terminant au 7e rang mondial lors de la compétition internationale The Summit, présentée du 29 avril au 2 mai à Walt Disney World, en Floride. Dès sa toute première participation à cet événement d’envergure, l’équipe saguenéenne a réussi à atteindre la finale avant ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES