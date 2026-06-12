Le Festival Bateaux-Dragons de Saguenay attend près de 8 000 personnes

Le Festival Bateaux-Dragons de Saguenay sera de retour du 18 au 21 juin à la rivière-aux-Sables, à Jonquière. Malgré les travaux majeurs qui se poursuivent sur le site, les organisateurs promettent une édition comparable aux années précédentes, alors que 104 équipes sont déjà inscrites aux compétitions.

Selon le directeur général d'Événements 2M, Martin Tremblay, le festival demeure l'un des plus importants rendez-vous de bateau-dragon au Québec.

« Encore cette année, nous sommes l’un des évènements de bateau-dragon les plus populaires au Québec. On a 104 équipes d’inscrites. Dans le monde du bateau-dragon, normalement c’est rare qu’un évènement rassemble 40 ou 50 équipes, donc on se démarque vraiment », souligne-t-il.

Chaque embarcation compte 20 rameurs, ce qui représente plus de 2 000 participants inscrits aux courses. En tenant compte des accompagnateurs et des spectateurs, les organisateurs estiment que près de 8 000 personnes fréquenteront le site durant les quatre jours de festivités.

« Beaucoup de proches des participants viennent les soutenir, mais on a aussi énormément de personnes qui viennent voir les courses par simple intérêt. Ce sont des courses très spectaculaires », explique M. Tremblay.

Le succès du festival s'expliquerait notamment par sa formule accessible. Les équipes n'ont qu'à réunir 20 participants, alors que l'organisation fournit l'ensemble du matériel nécessaire.

« Tout ce que ça prend, c’est de se trouver une équipe de 20 personnes. Après, nous fournissons les bateaux, les rames et tout l’équipement. Il y a aussi tout le côté festival avec les soirées et l’ambiance qui fait que les gens veulent participer », affirme-t-il.

Les travaux n'affecteront pas l'expérience des visiteurs

Même si le festival se déroule cette année dans un contexte particulier en raison des travaux à la rivière-aux-Sables, les organisateurs assurent que les services habituels seront maintenus.

« Ça complique beaucoup les préparatifs, mais on travaille fort afin de rendre le site accessible. La Ville nous aide beaucoup. Une terrasse temporaire sera installée, et nous aurons nos trampolines, nos foodtrucks et toutes les autres activités prévues. En gros, on tient notre évènement comme d’habitude. On ne retire rien à la formule, c’est seulement plus complexe à organiser », ajoute-t-il.

Retour probable à la date habituelle en 2027

L'organisation envisage déjà de ramener le festival à sa période habituelle dès l'an prochain, au début juin.

Cette année, l'évènement a été déplacé d'une semaine afin de permettre à l'équipe d'Événements 2M de souffler entre l'organisation du Festival Bateaux-Dragons et celle du Festi St-Fé.

« Comme nous sommes une petite équipe, nous voulions offrir une semaine de repos entre les deux évènements. Mais en faisant ça, le festival est tombé pendant la première fin de semaine des vacances scolaires, ce qui nous a nui dans les inscriptions. »