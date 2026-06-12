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Vendredi, 12 juin 2026

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Temps de lecture : 51s

Un début attendu pour la Coupe du Monde 2026

Le 12 juin 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Les fanatiques du ballon rond partout sur la planète auront les yeux rivés sur l’Amérique du Nord, soit le Mexique, les États-Unis et le Canada, car le plus grand événement sportif sur le globe, la Coupe du Monde de la FIFA, a débuté à 15h (heure de l’Est) jeudi.

La première confrontation du mondial, opposant l’Afrique du Sud au Mexique, a permis à ce dernier de prouver sa place sur l'échiquier du football mondial, après des résultats plutôt mitigés en 2022. L'équipe mexicaine l'a remporté 2 à 0 contre le pays africain.

Pour ce qui est du Canada, son premier match sera le 12 juin à 15h contre la Bosnie-Herzégovine, nation sous-estimée qui a tout de même éliminé l’Italie, nation historiquement très forte au soccer, lors de la phase de qualifications.

Le Canada affrontera par la suite le Qatar le 18 juin prochain, avant de finir ses matchs de groupes contre la Suisse le 24. Si l’équipe de l’Unifolié réussit à faire de bonnes performances, ils pourront rejoindre les autres équipes sortant de leur groupe en 16e de finale.

Mentionnons que la finale de la Coupe du Monde, l’événement sportif le plus regardé au monde, aura lieu le 11 juillet prochain pour la 23e édition. 

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