Double entrave à la circulation sur la route des Fondateurs à Saguenay

La Ville de Saguenay a annoncé la mise en service d’un pont temporaire d’ici 16 h aujourd’hui sur la route des Fondateurs, à la suite de l’affaissement d’un ponceau survenu entre les numéros 285 et 325.

L’ouvrage, d’une portée de 26 mètres, devrait permettre à la ville de rouvrir la route et de mettre fin aux détours. Toutefois, afin de gérer le flux des véhicules, des feux de circulation ont été installés sur place. Ils permettront une alternance du trafic sur ce tronçon, en attendant une solution permanente.

Parallèlement, la Ville confirme que la réfection du ponceau endommagé suit toujours le calendrier prévu. L’appel d’offres pour son remplacement sera lancé au cours de la semaine prochaine. Les travaux, une fois amorcés, devraient s’échelonner sur une période de 10 à 12 semaines.

Un second problème complique également la circulation sur cette artère. Depuis hier, la voie en direction sud est fermée entre les numéros 457 et 459, à proximité du chemin des Tremblay. Les usagers doivent y circuler en alternance sur une distance d’environ 25 mètres.

Cette entrave est causée par l’apparition d’une « cheminée » dans la chaussée, une cavité qui a forcé la Ville à interdire toute circulation directe au-dessus pour éviter une aggravation de la situation et prévenir les risques d’accident. Bien qu’un ponceau se trouve sous cette zone, les autorités municipales assurent qu’il ne présente actuellement aucun danger d’effondrement.

Inspectée au cours des dernières années, cette conduite faisait déjà l’objet d’un projet de remplacement prévu pour l’automne. Devant les circonstances, le Service du génie de la municipalité a décidé d’en accélérer la réalisation.