Les modalités précisées pour la pêche scientifique au bar rayé

Les modalités entourant la pêche scientifique au bar rayé dans le Saguenay sont désormais connues. Cette initiative vise à mieux comprendre cette espèce réintroduite dans le fleuve Saint-Laurent au début des années 2000, rapporte Radio-Canada.

De juin à octobre, un tirage sera effectué chaque mois afin de désigner un pêcheur par secteur parmi les cinq zones couvertes, allant de Jonquière, en aval du barrage de Chute-à-Caron, jusqu’à Tadoussac.

Au total, 100 bars rayés pourront être capturés dans le cadre de cette démarche scientifique. Chaque secteur sera limité à 20 poissons pour l’ensemble de la saison, soit environ quatre à cinq captures mensuelles. Déjà accessible en ligne, l’inscription au tirage est ouverte aux pêcheurs au coût de cinq dollars. En date de jeudi en fin d’après-midi, une soixantaine de personnes avaient déjà manifesté leur intérêt.

Les participants sélectionnés seront contactés directement et se verront attribuer un chef d’équipe. Lors de chaque sortie, ils seront sous sa supervision et auront l’obligation de rendre compte de leurs activités à cette personne. De plus, tous les pêcheurs retenus devront suivre une formation sur les bonnes pratiques liées à la capture de poissons en situation de péril.

Contrairement à d’autres programmes de pêche scientifique, comme celui du flétan, il sera interdit de conserver ou de consommer les prises, en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Les bars rayés capturés seront plutôt remis à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), où ils feront l’objet d’analyses scientifiques.

Les spécimens seront par la suite congelés et éliminés de manière appropriée. Ces recherches ont pour objectif de mieux comprendre le comportement de cette espèce, absente du Saint-Laurent depuis les années 1960 avant sa réintroduction. L’étude vise également à répondre à certaines préoccupations exprimées par des pêcheurs, qui soupçonnent le bar rayé d’avoir un impact sur les populations de saumon et de truite de mer.

Selon le site de Contact Nature, les paramètres de la pêche pourraient évoluer au cours de l’été, en fonction du succès des sorties. Ainsi, le nombre de captures admissibles et les tailles réglementaires des prises pourraient être ajustés. Les participants doivent donc s’attendre à devoir effectuer plusieurs remises à l’eau avant de capturer un poisson répondant aux critères établis.