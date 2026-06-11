Les policiers ont retrouvé la voiture de l'individu décédé

Le Service de police de Saguenay (SPS) a annoncé avoir localisé le véhicule appartenant à la personne retrouvée morte dimanche dernier près des berges de la rivière Saguenay, dans l’arrondissement de La Baie, rapporte Radio-Canada.

La voiture, une Subaru Impreza 2019, faisait l’objet de recherches depuis le début de la semaine. Elle a finalement été repérée dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un stationnement situé à proximité du boulevard Saguenay Est, cette fois dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Le véhicule a été saisi puis remorqué afin de permettre son examen approfondi par des spécialistes en enquête criminelle. Pour l’instant, le SPS demeure prudent quant aux circonstances entourant le décès.

Les enquêteurs indiquent qu’il s’agit toujours d’une mort de cause inconnue. Toutes les hypothèses restent envisagées, et l’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les événements.