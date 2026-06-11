Délais dans la rénovation du pont d’aluminium d'Arvida

Les citoyens d’Arvida devront faire preuve de patience avant de pouvoir admirer le pont d’aluminium depuis un futur belvédère. Le projet accuse un retard d’environ un an, en raison de l’approvisionnement en matériaux provenant de l’international, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Avant d’entamer la construction du belvédère ainsi que stationnement pour faciliter l'accès aux visiteurs, les travaux de réfection du pont doivent être complétés, rapporte Radio-Canada. Cette première phase comprend notamment la rénovation de la structure existante.

Au total, trois des seize pieds de colonne seront remis en état et plusieurs fissures doivent être réparées. Par ailleurs, les poteaux et les lisses des nouvelles glissières seront fabriqués en aluminium afin de préserver le caractère distinctif du pont.

Depuis lundi, le pont est entièrement fermé à la circulation, affectant quelque 2000 automobilistes qui l’empruntent quotidiennement. Cette fermeture devrait se prolonger jusqu’au 19 juillet.

Malgré ces contraintes, les sentiers pédestres longeant la rivière Saguenay demeurent accessibles au public, et l’aire de stationnement à proximité a récemment été libérée par l’entrepreneur, permettant aux visiteurs de continuer à fréquenter le secteur.

Une fois les travaux de structure terminés, la Ville de Saguenay prévoit lancer la deuxième phase du projet. Celle-ci espère désormais que l’ensemble des travaux sera complété d’ici l’été ou l’automne 2027. Rappelons que le projet de belvédère avait été annoncé en juillet 2025.