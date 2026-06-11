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Programmation 2026-2027

La résistance et l’audace au cœur de la nouvelle saison du Théâtre La Rubrique

Le 11 juin 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le Théâtre La Rubrique de Jonquière a dévoilé au grand public, ce jeudi 11 juin, sa programmation officielle pour la saison 2026-2027. Élaborée par son nouveau directeur artistique, Jocelyn Pelletier, celle-ci rassemble 16 œuvres marquantes qui interrogent les combats d’hier, d’aujourd’hui et de demain, tout en invitant le public à porter un regard différent sur le monde dans lequel il évolue. 

Avec cette édition 2026-2027, le Théâtre La Rubrique souhaite ancrer profondément la création contemporaine dans le territoire vivant et inspirant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tout en l’ouvrant sur le monde. 

Pour ce faire, Jocelyn Pelletier a placé la saison sous le thème de la résistance, de la solidarité et de l’audace. 

« Nous avons la forte conviction que la création artistique est active et libératrice, en dessinant avec audace et questionnements une nouvelle vision du monde à travers différents territoires de scène. Nous avons grandement besoin de pensées nouvelles, de solidarité et d’une dose de désobéissance pour ouvrir les possibles », souligne Jocelyn Pelletier. 

Le public est ainsi invité à découvrir une programmation variée comprenant des œuvres de théâtre intimiste, de danse contemporaine, d’arts de la marionnette et de plusieurs autres disciplines artistiques. 

Avec des thèmes explorant les territoires identitaires, notamment à travers des pièces comme Neige sur Abidjan, inspirée du parcours de l’acteur Iannicko N'Doua, de ses liens familiaux et de sa double appartenance entre le Québec et son pays natal, la Côte d’Ivoire, ou encore questionnant les structures de pouvoir et les normes sociétales grâce à des œuvres comme Dimanche à Sodome des Écornifleuses, qui propose une relecture féministe et sensorielle du récit biblique de Sodome et Gomorrhe, où la désobéissance devient un acte de résistance face à l’autorité, à la peur et à l’effacement des voix féminines, le Théâtre La Rubrique aura de quoi susciter l’intérêt et alimenter les discussions bien après la tombée du rideau. 

Avant ou après les représentations, le public est d’ailleurs invité à prendre part à des échanges privilégiés avec les artistes afin de prolonger les réflexions soulevées par les œuvres et d’explorer les processus de création qui les animent. 

Tout au long de la saison, le Théâtre La Rubrique accueillera également des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans le cadre de sorties scolaires. Près de 4 000 jeunes sont attendu·e·s et bénéficieront de l’une des 140 activités préparatoires en classe animées par l’équipe de médiation culturelle. 

Pour tous les détails concernant les pièces de la saison 2026-2027, le public est invité à visiter le site Web du Théâtre La Rubrique.

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