L’ADHIS ouvre La Halte, une nouvelle maison de répit à Chicoutimi

L’Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle au Saguenay (ADHIS) a annoncé l’ouverture prochaine de La Halte, une nouvelle maison de répit spécialement conçue pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que pour leurs familles et proches aidants. Ce projet, évalué à 2,4 millions de dollars, vise également à offrir du soutien aux familles de la région.

La Halte offrira un environnement permettant aux familles de s’accorder un moment de répit, tout en assurant aux personnes accompagnées un milieu de vie adapté, sécuritaire et stimulant. L’initiative s’inscrit dans la mission de l’ADHIS, qui œuvre depuis 1976 au développement, à l’inclusion et au bien-être des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

« La Halte, c’est bien plus qu’un lieu physique. C’est un souffle, un soutien concret pour les familles, et un milieu de vie où chaque personne est accueillie avec respect et bienveillance. », a souligné Gilles Tremblay, directeur général de l’ADHIS.

Un 5 à 7 inaugural

Pour marquer cette ouverture, l’ADHIS invite la population, les partenaires et les acteurs du milieu communautaire à un 5 à 7 d’inauguration, prévu le 18 mars prochain, directement dans les nouveaux locaux situés au 700 D, rue Racine Est, à Chicoutimi.

Les visiteurs pourront découvrir les installations, rencontrer l’équipe et échanger avec les administrateurs ainsi qu’avec les partenaires qui ont contribué à la réalisation de la maison de répit. L’événement permettra également d’en apprendre davantage sur la vision de l’organisme et sur les services qui seront offerts à La Halte.

Par cette inauguration, l’ADHIS souhaite non seulement présenter ce nouvel espace à la communauté, mais espère aussi renforcer sa présence dans la région et créer de nouveaux liens.