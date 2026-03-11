SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 29 s

Politique fédérale

Une députée néo-démocrate quitte son parti et se joint aux libéraux

Émile Boudreau
Le 11 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La députée néodémocrate du Nunavut, Lori Idlout, a annoncé son ralliement au Parti libéral du Canada, un geste qui rapproche le gouvernement de Mark Carney d’une majorité parlementaire.

Élue depuis 2021 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD), Lori Idlout devient la plus récente élue à changer d’allégeance au profit du caucus libéral, après les défections de trois députés conservateurs au cours des derniers mois.

Dans un communiqué diffusé par le Parti libéral du Canada, la députée affirme avoir pris sa décision à la suite d’une « réflexion personnelle » et d’échanges avec les membres de sa communauté, sa famille et des concitoyens.

« Face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre souveraineté et aux pressions sur le bienêtre des personnes à travers le Nord, nous avons besoin d’un gouvernement fort et ambitieux qui prend des décisions avec le Nunavut — et pas seulement au sujet du Nunavut », a-t-elle déclaré. « Mark Carney est notre premier ministre issu du Nord, et à ce moment charnière de notre histoire, je suis prête à travailler avec lui pour bâtir un avenir plus fort pour le Nunavut et pour tout le Canada. », conclut-elle.

Cette décision survient après que la députée eut admis, en janvier, avoir été approchée par le premier ministre. À ce moment, elle affirmait toutefois ne pas avoir l’intention « pour l’instant » de rejoindre les libéraux, rapporte Radio-Canada. Encore jeudi dernier, elle participait à la campagne d’Avi Lewis, candidat à la direction du NPD.

Un caucus libéral renforcé

Depuis novembre, trois députés conservateurs — Chris d’Entremont, Michael Ma et Matt Jeneroux — ont également quitté leur parti pour siéger avec les libéraux. Avec l’arrivée de Lori Idlout, le gouvernement Carney compte désormais 170 députés, soit seulement deux sièges sous le seuil d’une majorité à la Chambre des communes.

Par ailleurs, le 13 avril prochain, trois élections partielles fédérales pourraient faire basculer l’équilibre parlementaire. Deux d’entre elles — University–Rosedale et Scarborough SudOuest — auront lieu dans la région de Toronto. La troisième se tiendra dans la circonscription de Terrebonne, au Québec. La Cour suprême y a annulé, le 13 février, l’élection de la libérale Tatiana Auguste, évoquant une irrégularité susceptible d’avoir modifié l’issue du vote.

