SUIVEZ-NOUS

Lundi, 27 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 21 s

Dévoilement des lauréats du Prix littéraire Damase-Potvin

Le 27 avril 2026 — Modifié à 07 h 22 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L'association Écrivain·e·s de la Sagamie a profité d’une soirée tenue jeudi dernier à la Brasserie Port-Alfred de La Baie pour dévoiler les gagnants des trois catégories du concours de nouvelles du Prix littéraire Damase-Potvin. Plus de cent vingt-cinq personnes étaient présentes lors de ce dévoilement ont assisté à cet évènement. Sous la présidence d'honneur de l'écrivaine Sylvie Marcoux, la 31e édition du concours de nouvelle avait pour thème : Frontière(s).

Le concours de création a permis à 80 personnes originaires ou résidentes du Saguenay–Lac-Saint-Jean de soumettre une nouvelle allant de 750 à 1000 mots dans les trois catégories.

Dans celle où on retrouve les jeunes adultes 17-30 ans, Noémie Lefebvre (« Après ») a remporté la 1e position avec une bourse de 350 $. Suivent dans l’ordre Émeraude Gagnon (« La traversée ») avec une bourse de 250 $ et Virginie Houle (« 2496 ») avec une bourse de 150 $.

Dans la catégorie « adultes 31 ans et plus », Vanessa Coutu (« J’ai plein de mots polis dans les poches ») s’est méritée la 1e place avec une bourse de 600 $, Julien Renaud (« La lignée ») a décroché la seconde place avec une bourse de 400 $, alors que Stéphane Émond (« L’hiver ») a mis la main sur la 3e place et une bourse de 250 $. Lionel Barbot a pour sa part fait l’objet d’une mention spéciale (« Symbiose frontalière »), s’accompagnant d’une bourse de 100 $.

Finalement, dans la catégorie « professionnelle », Lolita Leblanc est la lauréate 2026 (« Mimi ») avec une bourse de 1 000 $.

En plus des bourses, tous les gagnants et finalistes ont reçu cette année un abonnement d'un an à la revue Zone Occupée ainsi qu'au magazine littéraire Lettres québécoises. De plus, les Éditions La Peuplade et certains auteurs de la Sagamie ont garni de livres les sacs cadeaux des lauréat·e·s.

La soirée était animée par Johanie Bilodeau (Radio-Canada), accompagnée des comédiens Florence Boudreault, Patrick Simard pour la lecture des textes gagnants, et de Sophie Torris pour la lecture des commentaires des jurys, avec William Croft à l'accompagnement musical.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Chapelle Saint-Cyriac clôture sa saison classique
Publié à 11h00

La Chapelle Saint-Cyriac clôture sa saison classique

La Chapelle Saint-Cyriac a présenté dimanche après-midi son quatrième et dernier concert classique de l’année avec le Consort Laurentien, un ensemble reconnu pour son expertise en musique ancienne, rapporte Radio-Canada. Le concert fut rehaussé par la présence de deux artistes de renommé international, le ténor Charles Daniels et la violoniste ...

LIRE LA SUITE

Deux étudiants du Cégep de Chicoutimi se démarquent lors de la finale
Publié à 10h00

Deux étudiants du Cégep de Chicoutimi se démarquent lors de la finale

Leo Émond et Laurence Nadeau, deux étudiants inscrits au programme Arts, lettres et communication au Cégep de Chicoutimi, ont remporté le troisième prix lors de la finale provinciale de Cégeps en spectacle, présentée samedi soir à Val-d’Or, rapporte Radio-Canada. Le duo a impressionné les juges et le public avec une pièce théâtrale mettant en ...

LIRE LA SUITE

Plus de 200 000 $ pour Jonquière en Musique
Publié le 23 avril 2026

Plus de 200 000 $ pour Jonquière en Musique

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, en collaboration avec la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, annonce une bonification de l’aide gouvernementale au festival Jonquière en Musique.  Cette aide passe à 204 000 $, en vertu du Programme d’aide financière aux festivals et événements touristiques. La nouvelle entente permettra au plus long ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES