La Tanière gourmande : une nouvelle crèmerie, sandwicherie et boutique à Saint-Ambroise

Les amateurs de douceurs glacées, de produits locaux et de repas rapides ont maintenant une nouvelle adresse à découvrir à Saint-Ambroise. La Tanière gourmande a ouvert ses portes le 20 mai sur la rue Brassard, juste en face de L’Intermarché.

Cette nouvelle entreprise est le fruit d’un projet développé par les 4 frères propriétaires de l’épicerie durant la période où elle avait dû être fermée partiellement, en raison de l’effondrement du toit. Un d’entre eux, Guillaume Pilote, souligne que le nouveau commerce entend rapidement se tailler une place parmi les incontournables de la saison estivale.

« Ce sera un arrêt obligatoire cet été pour vivre l’expérience », dit-il avec enthousiasme.

Le nom de l’entreprise n’a pas été choisi au hasard.

« La tanière symbolise pour nous la rivière à l’Ours et un ours, c’est gourmand! On a une crèmerie, des chocolats fins et plusieurs produits locaux. On voulait vraiment mettre en valeur ce qui se fait dans la région », explique le copropriétaire.

L’établissement répond aussi à une demande souvent exprimée par les résidents du village selon lui : un endroit où il est possible de manger un repas chaud sur place.

« On offre par exemple des sandwichs, des soupes, des sandwichs déjeuner et du café. C’était quelque chose qui manquait dans le secteur et qui revenait souvent dans les discussions. »

Lieu de rassemblement

Les propriétaires ont également aménagé une terrasse extérieure afin de favoriser les rencontres et les échanges.

« On voulait créer un lieu de rassemblement où les gens peuvent prendre le temps de s’arrêter pour profiter du moment, souligne l’entrepreneur. »

Quelques semaines seulement après l’ouverture, Guillaume Pilote se dit déjà encouragé par la réponse du public.

« Ça marche super bien. Les clients sont contents et nous aussi. L’accueil est vraiment positif. »

Pour l’instant, l’entreprise est en activité durant toute la saison estivale. Toutefois, les copropriétaires envisagent déjà la possibilité d’étendre leurs opérations à l’année.

Saint-Ambroise étant une destination appréciée des amateurs de motoneige, de quad et de plein air hivernal, l’idée d’adapter le modèle d’affaires à la saison froide est sérieusement étudiée.

« On regarde la possibilité d’ouvrir 12 mois par année avec une offre différente pour répondre aux besoins des gens qui pratiquent les activités hivernales. »

D’ici là, Guillaume Pilote invite les curieux à venir découvrir ce nouveau commerce qui mise sur les saveurs régionales, la convivialité et le plaisir gourmand.