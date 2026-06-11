L’Intermarché de Saint-Ambroise retrouve ses clients

Près de deux mois après l’effondrement d’une partie de son toit qui avait forcé sa fermeture, sans toutefois faire de blessé, l’Intermarché de Saint-Ambroise a retrouvé ses clients le 3 juin. L’épicerie a rouvert ses portes après des semaines de travaux qui ont permis de reconstruire et remodeler environ le tiers du supermarché.

La section qui a été refaite couvre notamment l’entrée principale, les fruits et légumes ainsi que la boucherie.

Pour Guillaume Pilote, l’un des quatre copropriétaires de l’entreprise, cette réouverture marque l’aboutissement de plusieurs semaines d’efforts intensifs.

« Notre équipe a travaillé très fort pour tout remettre en place le plus rapidement possible dans les conditions qu’on avait. On est très fiers du résultat », affirme-t-il.

La réorganisation du magasin a nécessité plusieurs ajustements.

« On a revu l’emplacement de différents produits, notamment le lait, les produits de la SAQ, les bières et les prêts à boire », souligne Guillaume Pilote.

Les travaux ont mobilisé non seulement les employés de l’épicerie, mais aussi une multitude de fournisseurs et de corps de métier. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’entreprise a tenu à souligner la contribution des plombiers, électriciens, frigoristes, peintres et entrepreneurs qui ont participé au chantier.

Épicerie temporaire

Malgré cette réouverture, l’épicerie temporaire offrant des produits de base qui avait été aménagée à la suite du sinistre juste en face de l’Intermarché demeure en fonction pour le moment.

« On voulait maximiser l’espace disponible ici. Éventuellement, tout va revenir à l’intérieur, mais il n’y a pas encore de date précise. Ça devrait toutefois se faire dans les prochains mois », indique le copropriétaire.

Si les travaux ont exigé des ressources importantes qu’il n’a toutefois pas voulu chiffrer en termes monétaires, Guillaume Pilote estime que le principal investissement a surtout été humain.

« L’effort financier est une chose, mais c’est surtout un énorme investissement de temps. »

Le soutien de la population a également joué un rôle déterminant selon lui dans cette période difficile.

« Nos clients, une chance qu’on les a. On a senti l’appui de toute la population. On n’avait pas vu plusieurs d’entre eux pendant un certain temps et les retrouver, c’était vraiment un jour de fête. »

Au-delà de son rôle commercial, Guillaume Pilote rappelle que l’Intermarché occupe une place particulière dans la communauté.

C’est l’épicerie du village. C’est un service essentiel, mais c’est aussi un lieu où les gens se rencontrent et socialisent. Ce n’est pas seulement un endroit où l’on vient acheter des produits. »

Avec l’arrivée de la saison estivale, les propriétaires espèrent maintenant tourner la page sur cet épisode éprouvant et poursuivre le développement de ce commerce qui constitue depuis longtemps un pilier de la communauté de Saint-Ambroise.