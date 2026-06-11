Un encan spécial à Saguenay

C’est ce samedi 13 juin, à 10h , que se tiendra à Kénogami un encan tout à fait particulier.

La Ville de Saguenay invite la population à participer à son encan ouvert au grand public. Les articles vendus sont assez variés, alors que plusieurs d’entre eux sont des objets réquisitionnés par le Service de police et des biens de la Ville qui ne sont plus utilisés.

Entre autres : une échelle de sécurité incendie, une vitrine commerciale pour crème glacée, des casiers verticaux, un classeur vertical et horizontal, des vélos réquisitionnés et encore bien plus. L’encan vise à favoriser une gestion plus responsable des biens municipaux, offrir une seconde vie aux objets, rendre ces biens accessibles à la population et aussi assurer une meilleure transparence dans la disposition des surplus.

L’encan de samedi garantira un processus équitable et ouvert à tous. Il sera possible de payer comptant ou par virement. Les citoyens sont donc invités ce samedi à venir faire de bonnes trouvailles tout en contribuant à une démarche durable.

L’encan se déroulera au 3501 rue du Roi-Georges à Kénogami, près de l’intersection du boulevard des Étudiants. Les portes ouvrent à 9 heures, et l’encan débute à 10 heures.