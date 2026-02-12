Un rêve éveillé pour Catherine Pearson

La chanteuse et interprète qui forge sa voix autour de celle de Céline Dion depuis trois décennies déjà, Catherine Pearson, vit un rêve éveillé depuis février dernier. En effet, elle a eu la chance de s’envoler vers la France dans le cadre de la tournée Génération Céline, partageant la scène avec trois autres femmes, dans près de 200 Zénith.

Catherine Pearson est la seule Québécoise qui a été choisie parmi 1000 candidates pour le spectacle « Génération Céline ». La production d’ampleur réunit donc quatre voix ainsi qu’une équipe de grande envergure. L’objectif ? Célébrer la carrière de Céline Dion en reprenant ses succès planétaires.

« Je n’étais jamais allée en France de ma vie. En février, je me déplaçais pour aller aux premières répétitions et aux différentes promotions. Le gros du travail a toutefois débuté en août 2025. On a ensuite effectué trois dates en septembre, et la tournée commençait officiellement le 9 janvier dernier. Sincèrement, il s’agit de la plus belle expérience de ma vie et de ma carrière, c’est le rêve ultime », admet la principale intéressée en entrevue avec Le Réveil. « Pour l’instant, c’est vraiment bien partie. On voit que les gens s’ennuient énormément de Céline, comme nous d’ailleurs », laisse-t-elle savoir.

Il s’agit d’une production gigantesque, même assez impressionnante, aux dires de Catherine Pearson.

« Ce sont quatre camions de 60 pieds qui sont vidés puis remplis à chaque soir, que ce soit pour des équipements de sonorisation, l’éclairage, l’habillage de la scène et l’écran géant. On a également trois autobus de tournée comprenant deux étages chacun, pour les équipes techniques et nous, les chanteuses », affirme-t-elle.

Néanmoins, tout ce travail paye, la preuve se trouvant dans chacune des paroles chantées à plein poumon, dans toutes les étincelles présentes dans les yeux et dans toutes les larmes versées par les spectatrices et spectateurs venant assister aux prestations.

« Dès la deuxième chanson, les gens sont debout et ne se rassoient pas du spectacle. Ça danse, ça chante, c’est tellement plaisant, c’est la folie ! Les gens tendent les bras pour te toucher, c’est particulier. »

Après un moment de répit et d’autres spectacles prévus au Québec pour Catherine Pearson entre la fin du mois de février et le mois d’août, la tournée « Génération Céline » reprendra du galon avec une représentation le 30 septembre, pour prendre fin le 9 octobre.

Au Calypso pour « Passion Céline »

Native de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’interprète a passée près de 25 ans de sa vie au Saguenay, ses deux parents étant natifs de la région. À l’adolescence, elle a même poursuivi ses études en chant classique à l’École de musique de Chicoutimi, où on la reconnaît pour la première fois comme soprano colorature. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle sera donc de retour dans son Saguenay d’adoption, plus précisément au Calypso de Jonquière, le 24 octobre prochain. Avec « Passion Céline », un spectacle qu’elle mène avec dévouement depuis le début des années 90, elle espère créer cette bulle de nostalgie et de bonheur en présence des siens, l’instant d’une soirée.

« Je ne vais surtout pas là pour me prendre pour quelqu’un d’autre, déjà que j’arriverai tout juste de la France à ce moment. C’est d’autant plus trippant parce que je vais pouvoir aller danser avec mon monde, chanter avec eux. J’ai très hâte ! »