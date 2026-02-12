L’Opéra du Royaume en tournée régionale pour la Saint-Valentin

Pour célébrer la Saint-Valentin, l’Opéra du Royaume sort des sentiers battus (et des salles de spectacle) en transportant sa production « Pygmalion : Rameau dans la rue » jusque dans les espaces publics du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Présenté pour la première fois en 2024, ce spectacle gratuit quitte Saguenay cette année pour aller à la rencontre du public jeannois à Alma, Roberval et Saint-Félicien.

Conçu par le directeur artistique John La Bouchardière, le projet revisite le chef-d’œuvre baroque de Rameau sous la forme d’un flash mob. Plus de 25 artistes se réuniront ainsi pour un spectacle où se côtoient chant lyrique, marionnettes et danse hip-hop, une combinaison inattendue qui transporte l’opéra dans les centres commerciaux et les places publiques de la région.

« Transporter l’opéra en tournée est un défi en raison de l'envergure des productions, mais l’art doit être accessible à tous. Ce projet agile nous permet d’aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent », explique John La Bouchardière.

Cette version modernisée de Pygmalion met en vedette le ténor philippino-canadien Mishael Eusebio dans le rôle-titre de cette histoire d'amour insolite. L’équipe parcourra la région en autobus pour offrir des performances éclairs afin de surprendre le public en plein cœur de son quotidien.

Les représentations auront lieu le vendredi 13 février à la Place du Royaume de Chicoutimi à 18h30 et 19h45, et le 14 février au Centre Alma à 11h, au Carrefour Jeannois de Roberval à 14h et au Carrefour Saint-Félicien à 16h.

Cette tournée fait partie de l'engagement de l'Opéra du Royaume à transformer la perception de l'opéra et à rendre l’art de haut niveau accessible et abordable pour toute la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean.