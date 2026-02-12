9 jours de festivités attendus pour la 23e édition

Les Hivernades de Saguenay reviennent encore cette année pour leur 23e édition, alors que les festivités, qui auront lieu au Parc Mille Lieux de la colline et à la Zone portuaire, auront lieu du 28 février au 8 mars prochain.

Selon le Quotidien, les premières journées d’activités auront lieu à Chicoutimi, où les chapeaux de cowboys, les danses en ligne et un méchoui répondront présents à la soirée thématique country qui sera animée par le groupe Last Rodéo.

La conclusion de la première partie des Hivernades aura lieu le 1er mars lors d’une journée familiale, alors que plusieurs activités, dont notre bingo-radio du 92,5, seront présentées. Le reste des festivités aura lieu de l’autre côté de la rive, au Parc Mille Lieux de la colline, et demeura gratuit.

Parmi les activités, les glissades en tube, la patinoire Toiles TAS, les jeux gonflables, la grande glissade «Fun Slide» et le train Loco agrémenteront les journées des enfants, qui seront pour la plupart en relâche scolaire.

De plus, les organisateurs des Hivernades tiennent à mentionner que le mardi 3 mars sera une journée spéciale pour l’événement, alors que le Parc Mille Lieux de la Colline soulignera son partenariat avec Entreprise Enfant Soleil, dans le cadre de son engagement communautaire, avec la participation attendue de la troupe Les Fous du Roi.