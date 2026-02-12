De nombreuses rencontres à Ottawa pour le maire Luc Boivin

Un horaire chargé attend une fois de plus ce jeudi le maire de Saguenay, Luc Boivin, alors qu’il se trouve à Ottawa depuis mercredi. Ce dernier poursuit certaines démarches, en plus d’avoir déjà fait la rencontre de trois ministres fédéraux.

Il a d’abord discuté de la reconnaissance patrimoniale d’Arvida avec le ministre de la Culture canadienne, Marc Miller, à l’occasion du 100e anniversaire de l’endroit. Parallèlement, il a été question des tarifs sur l’aluminium et du Corridor du Nord canadien, des conversations que M. Boivin a entretenu avec le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Le maire de Saguenay a aussi rencontré le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, afin de soutenir les projets des minières Arianne Phosphate et First Phosphate.

Le programme de jeudi comprend d’autres rencontres, notamment avec la Défense nationale, ainsi qu’avec Mélanie Joly au niveau de Développement économique Canada. D’un autre côté, Luc Boivin entend déposer, dans les prochains jours, l’entièreté des études réalisées sur l’autogare du Havre au centre-ville de Chicoutimi pour permettre aux conseillers municipaux de prendre une décision sur l’avenir du stationnement à étages.