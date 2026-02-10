Avis d’ébullition en vigueur dans un secteur de Saguenay

Un avis d’ébullition d’eau potable a été émis lundi soir à 22 h 45 pour une portion du secteur de Chicoutimi, à Saguenay. La mesure touche les résidences situées sur la rue De Quen, entre la rue des Clairons et Marguerite-Bourgeoys, ainsi que la partie supérieure de la rue Panoramique.

Selon la municipalité, l’avis restera en vigueur jusqu’à ce que les résultats des tests de conformité soient obtenus.

Pendant toute la durée de l’avis, la Ville rappelle que l’eau du robinet doit être portée à gros bouillon pendant au moins une minute avant d’être consommée. Cette précaution concerne autant la boisson que la préparation des aliments et des biberons.

Les autorités précisent toutefois que l’eau peut être utilisée sans restriction pour le bain, la douche, la lessive et le fonctionnement du lave-vaisselle. Aucun risque n’est associé à ces usages, assure la municipalité.