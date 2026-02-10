SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 février 2026

Faits divers

Agression à l’arme blanche

Les premiers répondants appelés à la polyvalente Arvida

Le 10 février 2026 — Modifié à 09 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) et les ambulanciers ont été appelés à l’école secondaire Polyvalente Arvida mardi matin. Le SPS signale qu’il s’agissait d’une agression à l’arme blanche.

L’école a été placée sous confinement partiel. Le suspect, un élève de l’école, a été localisé en classe et a été maîtrisé. La victime a été transportée au centre hospitalier afin de recevoir les premiers soins.

Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, mentionne que le déploiement s’est fait rapidement et l’école est maintenant sécurisée. Des policiers sont toujours sur place, mais les activités régulières se poursuivent.

