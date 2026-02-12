Dévoilement du plan d’action du PQ pour les aînés

La candidate du Parti Québécois (PQ) dans Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole aux aînés, Joël Arseneau, ont présenté aujourd’hui leur plan, intitulé Vivre et vieillir avec dignité, qui met de l’avant des mesures qu’un gouvernement péquiste mettrait en oeuvre pour protéger les aînés.

Selon la candidate péquiste, les aînés ont construit la société dans laquelle on vit, on leur doit un énorme respect pour leurs années de travail et leur contribution au Québec d’aujourd’hui. Malheureusement selon Mme Laflamme, plusieurs peinent à joindre les deux bouts et sont victimes de maltraitance financière, bien qu’ils aient payé des impôts toute leur vie. Pour la candidate, l’isolement social, la fraude et l’insécurité financière seront ses chevaux de bataille pour la prochaine élection du 23 février.

Questionnée par le 92,5, la candidate péquiste précise qu’il aurait été difficile pour elle de ne pas aborder ce sujet, alors qu’un citoyen sur quatre dans la région fait partie de l’âge d’or, un chiffre qui est voué à augmenter dans les prochaines années. Elle souligne également qu’une majeure partie des aînés qu’elle rencontre veut rester à leur domicile, dans des conditions de vie sécuritaires.

« En ce qui concerne les ainés, c’était difficile pour moi de passer à travers une campagne électorale sans en parler. Il y a le quart des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont 65 ans et plus et ce chiffre va augmenter énormément dans les prochaines années. », a déclaré la candidate.

De plus, le porte-parole aux aînés du Parti Québécois déclare qu’un virage vers une institutionnalisation qui exclut les personnes de 65 ans et plus existe et qu’elle prive la société de leur contribution. Joël Arseneau s’engage à faire le plan péquiste si le gouvernement en place ne le fait pas et ajoute que la société québécoise à beaucoup à gagner des personnes aînés.

Le PQ souligne que le gouvernement du Québec alloue 35% de son budget en santé pour les soins à domicile, ce qui semble moindre pour le parti, alors que la proportion atteint, voire dépasse le 50% dans la plupart des États européens.

Un gouvernement péquiste s’inspirera des investissements sur le vieux continent, en augmentant significativement le nombre d’heures de services à domicile et en faisant du maintien à domicile une priorité nationale.

Le PQ propose également de nommer un Protecteur des aînés à l’intérieur des structures actuelles, mais indépendant du réseau de la santé, pour faire respecter les droits des aînés. Marie-Karlynn Laflamme mentionne finalement que le bien-être des aînés touche tous les Québécois, quel que soit leur âge.