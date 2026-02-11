SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 février 2026

Culture

Spectacle d’humour

Jean-Michel Martel présente « Humour, mon amour » à Jonquière

Émile Boudreau
Le 11 février 2026 — Modifié à 14 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’humoriste JeanMichel Martel fera escale à Jonquière le 26 février prochain pour présenter « Humour, mon amour », son tout premier onemanshow, mis en scène par Vincent Léonard, l’un des membres du célèbre duo Les Denis Drolet.

Avec ce premier spectacle solo, l’artiste propose une véritable déclaration d’amour — teintée d’ironie — à cette discipline artistique qui le passionne. Il en profite au passage pour décortiquer les multiples facettes du standup.

De l’humour politique à l’absurde, en passant par le grivois et l’observation, il explore chaque style avec minutie et un plaisir contagieux. Son objectif : répondre à des questions aussi loufoques que fondamentales, du moins à ses yeux, telles que « Qu’estce que l’humour ? » ou encore « Pourquoi ça, c’est drôle ? ».

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2019, JeanMichel Martel s’est rapidement distingué par son humour visuel, autant sur scène que sur les réseaux sociaux. Son parcours a pris de l’ampleur après plusieurs apparitions dans des galas télé de Juste pour rire et ComediHa. En 2022, il a d’ailleurs atteint la demifinale de l’émission La France a un incroyable talent.

Reconnu par ses pairs, l’humoriste cumule plusieurs distinctions. Nommé à deux reprises dans la catégorie « Numéro de l’année » au gala Les Olivier, il a finalement été nommé en 2023 dans la catégorie « Découverte de l’année ». En 2024, il reçoit une nouvelle nomination, cette fois aux côtés de P‑O Forget, pour leur balado « Un genre de podcast ».

