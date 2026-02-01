Rick et les Bons Moments en spectacle à la Brasserie Port-Alfred

Le chanteur et musicien Éric Blanchard, figure de proue de Rick et les Bons Moments, entraînera les Saguenéens au rythme de sa musique lors de la présentation de son troisième album, Testament, le 6 février à la Brasserie Port-Alfred de La Baie.

Inspiré par de nombreux courants tels que le country, la pop et l’Americana, Rick et les Bons Moments met à profit ses connaissances pour créer des pièces uniques et partage par-dessus tout son amour de la musique à travers ses compositions.

Testament est le troisième album depuis le lancement de sa carrière solo en 2020, année où il avait également été nommé au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année – Folk.

« Ce que j’aime, c’est composer une chanson et l’enregistrer. Tant que je pourrai continuer à le faire et aller en studio, que ce soit pour moi ou pour les autres, je trouverai mon bonheur. »

Originaire de Baie-Comeau, Éric Blanchard baigne dans l’industrie musicale depuis plus de 30 ans en tant que guitariste, et a joué devant des publics allant du Québec aux États-Unis et à l’Europe.

Aujourd’hui âgé de 55 ans, il se considère chanceux de pouvoir partager son art et monter sur scène avec ses proches.

« Au départ, je n’étais pas chanteur. J’ai débuté le chant pour le plaisir et j’ai eu la chance d’obtenir un contrat de trois albums grâce à ça. À mon âge, le plaisir réside surtout dans le fait de retrouver ses amis, partir sur la route et passer du bon temps. On relativise tout et on prend ça plus relax que quand on était plus jeunes », dit-il avec amusement.

C’est donc avec des années d’expérience et un album empreint de profondeur émotionnelle que Rick et les Bons Moments se produira pour la première fois dans le district 13.

« Je me suis posé la question qu’on se pose souvent : est-ce que ce que je fais est encore pertinent ? Puis je me suis dit : et si c’était mon dernier album ? Depuis, j’ai abordé les choses plus profondément, en me demandant ce que je voudrais en faire si c’était le cas. […] On ne sait jamais si l’on aura une autre chance de dire merci, de demander pardon ou d’exprimer notre amour envers nos amis, nos familles et les gens que l’on croise sur notre route. »

Puiser à la source

Pour la conception de Testament, Rick a voyagé aux États-Unis afin d’enregistrer l’album au berceau de la musique country : Nashville. La culture, les musiciens et les producteurs talentueux de l’endroit lui ont permis de vivre une expérience unique.

« Ce fut le moment le plus marquant du troisième album, c’était incroyable. Tous les styles de musique s’y rencontrent, on côtoie des musiciens extraordinaires et on allait voir des spectacles tous les soirs. […] Et que dire de la rencontre artistique avec le grand musicien et compositeur Joshua Grange. Avec lui, nous avons mis au point un processus de composition idéal et donné une nouvelle direction à ma musique, dans un environnement débordant de traditions et de simplicité, entourés de toutes ces légendes », conclut-il.

Pour le découvrir davantage, l’ensemble du catalogue de Rick et les Bons Moments est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes.