Un objectif de 175 000 $ pour un avenir prometteur

Les détails entourant la 40e campagne de financement de Jonquière-Médic ont été dévoilés mercredi. Le coup d’envoi des célébrations se fera lors d’une soirée hommage spéciale, qui se tiendra le 23 avril prochain au Calypso.

L’événement, qui réunira plus de 200 invités, soulignera l’importance de cette étape pour l’organisme et permettra de rendre hommage aux fondateurs de Jonquière-Médic. Un souvenir commémoratif sera aussi remis à tous les invités présents. L’objectif de cette soirée est d’amasser près de 20 000 $. Un investissement de 175 000 $ serait le but ultime pour 2026, incluant les montants amassés lors de la traditionnelle journée de barrages routiers dans les rues de Jonquière le jeudi 7 mai prochain et grâce aux autres activités bénéfices organisées au courant de l’année. Parmi celles-ci, on retrouve différentes initiatives en collaboration avec plusieurs partenaires et organismes du milieu, notamment des maisons de retraite, des clubs sociaux, les Marquis de Jonquière, des salons funéraires, ainsi que des dons personnels, corporatifs et des commandites. Des activités comme le bingo annuel, le souper spaghetti et d’autres événements spéciaux viennent également soutenir les services de l’organisme. Le président du conseil d’administration de l’organisme, Claude Hubert, estime que les campagnes devront rapporter beaucoup plus dans le futur pour permettre à Jonquière-Médic de poursuivre sa mission.

« Dans le futur, ça va nous prendre des campagnes de 200 000 à 225 000 $, parce que les opérations de Jonquière-Médic ont changé, l’essence a monté, comme les assurances et les salaires. Il ne faut pas oublier que l’organisme fournit les équipements aux médecins, de même que les habillements », soutient-il.

M. Hubert mentionne que le financement de Jonquière-Médic, plus précisément de ses médecins, peut se maintenir en raison du soutien de la population. Toutefois, le principal intéressé ne cache pas que depuis la réforme de l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette en 2015, les soignants ont perdu environ la moitié de leur salaire, ce qui demeure un obstacle au recrutement.

« La journée où la rémunération sera là pour les soins à domicile, on sera en mesure de ramener plus de médecins. Présentement, six médecins œuvrent pour Jonquière-Médic et avant la pandémie, ils étaient au nombre de trois. On a également la chance d’avoir parmi notre équipe le Dr. Dominic Gagnon, qui est retraité », affirme-t-il.

Le président rappelle que les médecins travaillent avant tout au service de la population jonquiéroise, effectuant approximativement 5500 visites à domicile par année. Depuis la création de l’organisme, en 1982, plus de 400 000 visites ont été effectuées auprès des patients.

« Les médecins de Jonquière-Médic ne travaillent pas seulement au sein de l’organisme. Ils peuvent faire de l’hospitalisation, de l’urgence et quelques-uns d’entre eux ont même leur clinique. C’est sûr que de posséder une deuxième voiture pour la population de Jonquière, ça ne ferait pas de tort. En moyenne, les médecins voient 25 patients par jour. »

Mentionnons que la station CKAJ 92,5, grande partenaire de l’organisme, a également remis un chèque significatif de 5000 $ pour bien lancer cette 40e campagne.

Un projet pilote qui se fait attendre

Jonquière-Médic constitue un véritable modèle pour l’arrondissement saguenéen. Des pourparlers entre les différents acteurs du milieu ont lieu depuis la relance de l’organisme, concernant un projet pilote qui pourrait être déployé dans l’ensemble de la province. Claude Hubert confirme que des développements se font attendre dans ce dossier, mais que l’équipe en place est prête.

« Il n’y a pas eu de développement depuis des années à ce sujet. Tout ce que je sais, c’est qu’on est prêt. Le modèle de Jonquière-Médic est unique et fonctionne très bien et que de l’exporter ailleurs serait vraiment facile. Il s’agit d’avoir des gens, dans les régions, qui veulent être bénévoles pour que ça marche. »