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Mardi, 17 mars 2026

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Au Valinouet

Le Défi ski Leucan revient mobiliser la région le 21 mars

Charles-Antoine Desmeules
Le 17 mars 2026 — Modifié à 09 h 28 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le Défi ski Leucan sera de retour pour une 21e édition le samedi 21 mars prochain, de 8 h à 16 h, au centre de ski Le Valinouët. 

Leucan Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Association pour les enfants atteints de cancer et leurs familles, invite la population à s’inscrire au defiski.com afin d’aider les jeunes atteints de cancer à remonter la pente. 

Des heures de ski, de planche à neige, de randonnée alpine et d’activités sont encore attendues lors de cet événement rassembleur et empli de gaieté. 

Cette année, le Défi aura lieu sur quatre montagnes différentes à travers le Québec, entre le 14 et le 21 mars 2026. Depuis la première édition en 2006, près de 11 millions de dollars ont été amassés par plus de 30 000 participants afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. 

Nouveauté 

Pour la 21e édition, Leucan propose une thématique aux participants afin d’ajouter une touche ludique aux descentes : les jeux vidéo. Les skieurs qui souhaitent se prêter au jeu sont invités à se déguiser et à s’immerger pleinement dans l’univers proposé. 

Par ailleurs, un nouveau programme de récompenses pour les collectes s’ajoute à l’événement. Les niveaux sont pensés pour l’ensemble des équipes : plus la collecte de dons en équipe augmente, plus les participants courent la chance de gagner des récompenses. Les équipes peuvent désormais accueillir un nombre illimité de joueurs. 

« Le Défi ski Leucan est un événement mobilisateur et dynamique qui permet à Leucan d’accomplir de grandes choses pour les enfants atteints de cancer. Pour arriver à réaliser un tel événement dans plusieurs villes du Québec, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur l’appui remarquable de deux généreux partenaires : Fenplast et Thaizone, en plus des différents partenaires régionaux. Avoir des collaborateurs si précieux est une chance inouïe pour notre association », mentionne Josiane Turcotte, directrice événements et développement à Leucan. 

Pour la 21e édition du Défi, les frais d’inscription de tous les participants seront offerts à moindre coût jusqu’au 31 janvier 2026. 

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