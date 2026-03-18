SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 38s

Sclérose en plaques

Mobilisation au Saguenay pour la Marche SP 2026

Émile Boudreau
Le 18 mars 2026 — Modifié à 09 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Sclérose en plaques Canada – Saguenay invite la population à se mobiliser à l’occasion de la Marche SP 2026, qui se tiendra le dimanche 31 mai, dès 9 h, à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Cet événement vise à soutenir les quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes vivant avec la sclérose en plaques, tout en sensibilisant la communauté à cette maladie neurologique chronique.

Les inscriptions sont possibles dès maintenant en ligne, ainsi que sur place le jour de l’événement entre 9 h et 10 h. Afin de lancer la journée dans une ambiance festive, plusieurs activités familiales seront offertes, notamment la présence d’une mascotte, du maquillage pour enfants et une séance d’échauffement collectif avant le départ.

Le parcours aller-retour, d’une distance d’environ trois kilomètres, reliera la Zone portuaire de Chicoutimi au parc Saint-Nom-de-Jésus. Une collation sera remise aux participants à leur retour, en guise de reconnaissance pour leur engagement envers la cause.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sous‑financement : le communautaire du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean se mobilise
Publié à 15h00

Sous‑financement : le communautaire du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean se mobilise

Afin de dénoncer le sous‑financement chronique du milieu et de réclamer des investissements structurants de la part du gouvernement du Québec, plus de 90 organismes du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean ont obtenu un mandat de grève du 23 mars au 2 avril, comme plusieurs autres à travers la province. Selon porte-parole régional du mouvement Le communautaire ...

LIRE LA SUITE

Un objectif de 175 000 $ pour un avenir prometteur
Publié à 14h30

Un objectif de 175 000 $ pour un avenir prometteur

Les détails entourant la 40e campagne de financement de Jonquière-Médic ont été dévoilés mercredi. Le coup d’envoi des célébrations se fera lors d’une soirée hommage spéciale, qui se tiendra le 23 avril prochain au Calypso.  L’événement, qui réunira plus de 200 invités, soulignera l’importance de cette étape pour l’organisme et permettra de ...

LIRE LA SUITE

Plusieurs craintes émises par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Publié à 13h21

Plusieurs craintes émises par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

À quelques heures de la présentation du nouveau budget du Québec, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) craint que « les services à la population continuent de diminuer en région si la CAQ maintient ses mesures d’austérité ». Déjà, dénonce la SFPQ, « la cure minceur imposée à la fonction publique par le gouvernement ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES