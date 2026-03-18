Mobilisation au Saguenay pour la Marche SP 2026

Sclérose en plaques Canada – Saguenay invite la population à se mobiliser à l’occasion de la Marche SP 2026, qui se tiendra le dimanche 31 mai, dès 9 h, à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Cet événement vise à soutenir les quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes vivant avec la sclérose en plaques, tout en sensibilisant la communauté à cette maladie neurologique chronique.

Les inscriptions sont possibles dès maintenant en ligne, ainsi que sur place le jour de l’événement entre 9 h et 10 h. Afin de lancer la journée dans une ambiance festive, plusieurs activités familiales seront offertes, notamment la présence d’une mascotte, du maquillage pour enfants et une séance d’échauffement collectif avant le départ.

Le parcours aller-retour, d’une distance d’environ trois kilomètres, reliera la Zone portuaire de Chicoutimi au parc Saint-Nom-de-Jésus. Une collation sera remise aux participants à leur retour, en guise de reconnaissance pour leur engagement envers la cause.