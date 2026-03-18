Sous‑financement : le communautaire du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean se mobilise

Afin de dénoncer le sous‑financement chronique du milieu et de réclamer des investissements structurants de la part du gouvernement du Québec, plus de 90 organismes du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean ont obtenu un mandat de grève du 23 mars au 2 avril, comme plusieurs autres à travers la province.

Selon porte-parole régional du mouvement Le communautaire à boutte, connu sous le nom MOB Saglac, Jean-Michel Gauthier-Robert, la mobilisation prend de l’ampleur et la région répond présente. Des cellules se sont récemment formées dans les secteurs de Chicoutimi, Jonquière, du Haut‑du‑Lac et du Lac‑Saint‑Jean Est.

En déclenchant une grève de services, les organismes de la région souhaitent envoyer un message clair au gouvernement. « On veut avoir un impact, dit Jean-Michel Gauthier-Robert. On veut montrer l’ampleur de tous les services que le communautaire offre. Souvent, les organismes partaient deux ou trois jours en grève ou font des revendications communes. Deux semaines de grève, ça s’est rarement vu. Je pense que c’est historique. »

Selon le porte‑parole régional, la situation est urgente : « On veut faire entendre qu’il faut régler le sous-financement chronique des organismes. C’est la survie des organismes pour lesquels on se bat. La survie du filet social. C’est carrément des organismes qui portent ça à bout de bras. Si on veut encore aider le monde, il va falloir que le gouvernement nous aide. »

Les acteurs le clament haut et fort, le milieu communautaire est important dans la communauté. « Peu importe la cause, il y a un organisme communautaire qui s’en occupe, que ce soit les itinérants, la sécurité alimentaire ou l’autisme. C’est pour ça qu’on parle de filet social. On est vraiment partout. On parle de milliers d’emplois au Québec », indique Jean-Michel Gauthier-Robert.

Le mouvement rallie des organismes partout dans la province. Plus de 1 245 d’entre eux seront en grève. « Le sous-financement des organismes, que ce soit à Montréal, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Îles-de-la-Madeleine. On vit tous la même réalité. »

Le mouvement régional publiera bientôt sur les réseaux sociaux le calendrier des activités liées à la grève. Une manifestation régionale est notamment prévue le 27 mars, de 10 h à 12 h, à Alma. Chaque organisme mènera également ses propres actions durant ces journées de mobilisation.

Des manifestants prendront la route de la capitale nationale, le 2 avril prochain, pour participer à la manifestation nationale.