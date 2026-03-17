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Mardi, 17 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 53s

Le festival REGARD débute ce mercredi

Émile Boudreau
Le 17 mars 2026 — Modifié à 10 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Festival international du court métrage au Saguenay REGARD s’apprête à lancer sa 30e édition ce mercredi 18 mars, pour une durée de cinq jours, jusqu’au 22 mars.

L’événement proposera au public une programmation particulièrement riche, avec 182 courts métrages en provenance de 55 pays, répartis à travers 36 programmes distincts.

La production québécoise occupe une place de choix au sein de la sélection. On y compte 77 productions d’ici. Parmi celles-ci figure La jeune fille qui pleurait des perles, signée par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, récemment récompensée par l’Oscar du meilleur court métrage d’animation.

La 30e édition de REGARD met également en lumière le talent régional, avec la présence de plusieurs cinéastes du Saguenay, dont Anaë Bilodeau et LouisPierre Cossette (La tête en champs de bataille), Jérémy Gagnon (Pique-nique), Thomas Dufour (Les grandes roues), Romy Boutin StPierre (Sara & Fatima), Mélanie StGermain (Au cœur du remous) et Félix Bellefleur (Perras) qui verront leurs œuvres projetées devant le public et les professionnels de l’industrie.

Plusieurs invités d’honneur seront réunis à Chicoutimi dès le lancement du festival, dont son porteparole, l’acteur PierLuc Funk, ainsi que 17 personnalités artistiques qui prendront part aux jurys des quatre compétitions : la Compétition Officielle, la Compétition Focus, le jury de la FIPRESCI ainsi que celui de l’AQCC.

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