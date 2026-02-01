L’Opéra du Royaume ajoute une représentation de la pièce Cendrillon

Devant l’enthousiasme marqué du public à deux mois de la première, l’Opéra du Royaume a annoncé l’ajout d’une représentation supplémentaire de Cendrillon de Jules Massenet.

Cette nouvelle date, fixée au 2 avril 2026, s’ajoute aux représentations des 28, 29 et 31 mars, qui affichent déjà un taux de remplissage particulièrement élevé. Le spectacle sera présenté à la Salle Pierrette-Gaudreault du Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière.

« C’est extrêmement touchant de sentir un tel appétit pour l’opéra à Saguenay. Cendrillon est une œuvre qui parle à tout le monde, et cette production réunit des artistes, des créateurs et des jeunes de la région autour d’un même rêve. », a souligné le directeur artistique John La Bouchardière.

Une distribution exceptionnelle aux accents régionaux

Cette représentation additionnelle offrira au public une ultime occasion de voir réunies sur scène les sopranos Marie-Eve Munger et Elisabeth Boudreault, toutes deux originaires de la région et aujourd’hui actives sur les scènes européennes. Elles y interpréteront respectivement les rôles de la Fée marraine et de Cendrillon.

Le baryton Hugo Laporte, un habitué de l’Opéra du Royaume, incarnera pour sa part le père de Cendrillon. La production mettra également en lumière plusieurs jeunes artistes de la relève qui effectueront leurs débuts avec la compagnie.

L’équipe artistique comptera également plusieurs talents locaux, dont le scénographe saguenéen Frédéric Ellis et la chorégraphe Aurélie Caron, également originaire du Saguenay.

Placée sous la direction musicale de Christopher Gaudreault, cette version de Cendrillon se veut accessible et chaleureuse. Conçue pour rassembler autant les amateurs d’opéra que les néophytes.