Nouvelle offre musicale : le Cherry Blues Band

Les amateurs de musique de la région auront dorénavant une nouvelle raison de sortir célébrer, puisqu’une formation tout aussi authentique que passionnée fait son entrée sur la scène musicale du Saguenay–Lac-Saint-Jean : le Cherry Blues Band.

Le groupe est composé de six artistes originaires d’ici et mené par la chanteuse Julie Bouchard, qui a su réunir tout ce talent afin de faire résonner à nouveau le blues aux oreilles du public.

Pour rendre hommage à de grands artistes tels qu’Etta James, Robert Johnson ou Big Mama Thornton, la formation conserve une composition classique du style musical apparu dans les années 1930 aux États-Unis. Elle utilise des instruments qui apportent toute l’énergie et l’émotion brute du blues, notamment la guitare, l’harmonica, la batterie, la basse et le saxophone.

Plusieurs compositions et partitions sont également en cours d’écriture et permettront bientôt aux membres de monter sur scène avec des pièces originales signées Cherry Blues Band.

La fondatrice, Julie Bouchard, explique l’existence du groupe par un désir simple : retourner à l’essentiel.

« À la base, c’est du blues. Et le blues, ce n’est pas n’importe quel type de musique, ça se puise dans nos racines. […] Aujourd’hui, moi et les autres membres du Cherry Blues Band, on se donne en spectacle pour les bonnes raisons : avoir du plaisir, partager au public ce qu’on a au fond de nous et se permettre de vivre quelque chose ensemble. Peu importe où et pourquoi, on va être là. On veut que les gens se souviennent de ces soirées. »

Une ressource inexploitée

Julie Bouchard se dit peinée de voir le peu de représentations blues sur le territoire et estime que le talent né ici mériterait une plus grande tribune.

« Le peu de personnes qui font du blues ici, au Saguenay, ne sont pas invitées. On a un très beau festival de blues dans la région, mais qui n’utilise pas suffisamment les ressources musicales d’ici. Ce qui fait en sorte que chacun s’en va de son côté et accroche ses patins — ou sa guitare, si on veut. C’est dommage de ne pas exploiter pleinement le réseau local. »

Elle remarque pourtant un intérêt notable, à l’extérieur de la région, pour les musiciens du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« On est des artistes différents. Je me suis rendu compte à Montréal qu’aussitôt que des musiciens du Saguenay apparaissent, ils sortent de la masse. On a un talent tellement concentré et pur, on a une belle offre, mais considérant qu’il n’y a pas de demande ici, tout le monde est caché. »

Malgré des conditions qui peuvent s’avérer difficiles, la formation évoluera à sa manière, sans abandonner.

« Ce qui est mort, on le fait revivre; ce qui n’existe pas, on l’invente. Et le Cherry Blues Band, c’est une fleur qui pousse à travers les ruines. »

Vivre pour le blues

Celle qui a fondé le groupe au printemps dernier baigne dans l’univers du blues depuis près de 30 ans.

Sa carrière l’a menée à Montréal et lui a permis de côtoyer des acteurs importants du blues québécois, tels que Steve Hill et Bob Harrison. Elle a également performé pendant plusieurs années au Bistro Jojo à Montréal, un lieu reconnu comme un véritable sanctuaire du blues depuis sa fondation en 1975.

Au Saguenay, certains pourront la reconnaître pour sa présence au sein de son groupe précédent, le Frank-T Band, pour leur passage au Festival Jazz et Blues de Saguenay en 2022, ou encore pour ses cinq années passées au sein du spectacle QuébecIssime.

« Je me suis posé plusieurs questions avant de lancer quelque chose de nouveau et je me suis dit que je ne pouvais pas renier qui je suis. Je ne pouvais pas arrêter de faire de la musique. Ce n’est pas un choix, c’est dans mes veines, je suis née avec ça. Un jour, j’ai côtoyé un musicien qui faisait du vaudou et il m’a dit : “Julie, n’arrête pas de chanter. C’est un don que tu as” », confie-t-elle.

Prochains spectacles

La formation ne peut dévoiler ses prochaines apparitions pour l’instant, mais invite les intéressés à rester à l’affût en visitant la page Facebook du Cherry Blues Band.