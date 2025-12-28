Une délégation du festival La Noce au Pays-Bas

En janvier prochain, une délégation du festival La Noce ainsi que son directeur général, Fred Poulin, auront la chance de se rendre pour une deuxième fois au festival Eurosonic, au Pays-Bas, afin de faire du repérage d’artistes. Non seulement cela, mais ces artistes pourraient bel et bien attirer les foules à Chicoutimi en 2026.

Cette éventualité est maintenant réalisable grâce à l’entente historique venant d’être conclue entre les deux événements, pour souligner les 40 ans de l’Eurosonic. En effet, le programme d’échange European Talent Exchange du festival Eurosonic est une initiative majeure lancée à Groningue pour propulser les jeunes artistes européens sur la scène internationale, en les connectant à un réseau de plus de 130 festivals, radios et bureaux export à travers l’Europe et le monde, facilitant leurs tournées et leur visibilité. Ce dispositif, qui a aidé des stars comme Rosalía ou Dua Lipa, fonctionne en offrant aux artistes sélectionnés des opportunités de jouer dans d'autres festivals partenaires, stimulant ainsi leur développement de carrière.

« L’année dernière, je suis allé pour une première fois au festival, avec une délégation du Québec et de la SODEC, on a tenté de créer des liens avec cet événement-là. On était là-bas pour voir comment ça se passait. On a discuté avec les organisateurs, qui nous mentionnaient avoir le désir d’exporter et trouver de nouveaux partenaires », mentionne Fred Poulin.

Ainsi, le festival La Noce, à Saguenay, et le festival North by Northeast (NXNE), à Toronto, sont devenus les deux seuls événements au Canada à intégrer ce programme. Un festival de Hong Kong et un autre en Inde se joignent aux chanceux.

« On va tenter de découvrir un artiste qu’on aime bien, lorsqu’on y retournera après les Fêtes. On va parler avec l’agence, et normalement je devrais avoir de l’aide financière de l’Union européenne pour faire venir ce projet-là à Chicoutimi l’été prochain », explique M. Poulin. « Éventuellement, mon but, ce serait que nous puissions déployer des artistes du Québec en Europe ».

Une troisième victoire au GAMIQ

Il y a quelques jours le festival La Noce, qui tiendra sa huitième édition à l’été 2026, a pu mettre la main pour la troisième fois sur le prix « festival de l’année », au Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec (GAMIQ). Une réelle marque de confiance, selon Fred Poulin, qui se dit reconnaissant.

« On était super content de pouvoir y être nommé encore cette année. Ça nous donne une belle tape dans le dos, toutes les équipes travaillent tellement fort, donc quand on peut recevoir une belle récompense comme ça, c’est la cerise sur le sundae. Ça nous pousse à faire encore mieux pour les prochaines années », affirme-t-il.