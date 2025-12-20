De la cabane en bois rond au condo : l’histoire des habitations du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean

L’historien Dany Côté a procédé au lancement officiel de son nouvel ouvrage, De la cabane en bois rond au condo. Le livre propose un portrait détaillé des habitations du 17ᵉ siècle à la fin du 20ᵉ siècle au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, ainsi que de la relation complexe entre l’homme et le territoire.

Près de deux ans de travail ont été nécessaires à M. Côté pour réaliser de manière rigoureuse ce 18ᵉ recueil de sa carrière.

Au fil des pages, De la cabane en bois rond au condo illustre la capacité d’adaptation de l’homme et les techniques employées pour améliorer progressivement ses conditions de vie.

« J’aborde la période des Premières Nations, mais je commence surtout le récit à partir de 1676, parce qu’il y a un événement très important dans notre région : l’ouverture des premiers postes de traite : Métabetchouan, Chicoutimi et Tadoussac, qui sont les premiers villages si on veut. J’explique à partir de là le combat contre le froid et les méthodes développées par l’homme pour isoler ses maisons, allant de l’écorce de bouleau au brin de sciage, jusqu’aux premiers isolants modernes comme la fibre de verre rose, l’uréthane, etc. »

Le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean est la troisième plus grande région du Québec, avec ses 95 761 km², et possède un territoire riche en ressources naturelles et paysages uniques. Tous ces éléments ont incité l’historien à mettre sur papier les défis relevés par nos ancêtres dans cet espace qu’il considère comme un véritable paradis sur Terre.

« Nous vivons dans un milieu où l’on peut connaître parmi les plus grands écarts de température au monde entre l’été et l’hiver, et il faut savoir s’adapter. C’est un endroit vraiment spécial, et c’est ce que j’essaie d’expliquer dans ce livre », dit-il.

Dany Côté aborde également plusieurs événements marquants du 20ᵉ siècle qui ont contribué à moderniser la région, tant sur le plan communautaire que culturel.

L’auteur détaille la création des habitations à loyer modéré (HLM), des résidences pour personnes âgées (RPA) et des coopératives d’habitation, toutes issues de programmes gouvernementaux, ainsi que le développement des bungalows et des condos pendant les années 1980.

Une façon pratique de remonter le temps

Ses recherches ont pu être effectuées avec beaucoup d’aisance grâce à la numérisation des archives. L’accès immédiat à l’information lui a permis de collecter des données sans avoir à se déplacer aux quatre coins de la région.

« On est chanceux aujourd’hui, car des millions de pages de journaux sont numérisées et accessibles depuis chez soi. Je peux donc consulter, par exemple, Le Progrès du Saguenay de 1873 à aujourd’hui. Cela m’a énormément aidé pour trouver les informations », explique-t-il.

Prochain projet

Au printemps prochain, Dany Côté publiera une seconde édition de son livre Curiosités du Saguenay, paru en 2021, qui compile 100 chroniques retraçant l’histoire de la région.