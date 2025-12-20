Des concerts de Noël pour entrer dans l’esprit des Fêtes

Pas besoin de sortir, lorsque le Chœur Dal Segno vient à nous ! Pour briser l’isolement et pour permettre aux gens des municipalités plus éloignées ou vivant en RPA de se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes avant l’heure, l’ensemble vocal féminin poursuit sa tournée de quatre spectacles de Noël à travers la région.

Ces concerts effectués en dehors du cadre habituel sont rendus possible grâce à une subvention de 25 000$ de la part du gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour aînés. Ceux-ci auront lieu le jeudi 18 et le dimanche 21 décembre à 14h00, à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Le tout, sous la direction musicale de Gisèle Munger.

« Il y a deux volets à ce projet-là. Le premier volet, c’est qu’on se promène dans les résidences pour aînés. Le deuxième, on va vers les gens habitant les petites municipalités et qui n’ont pas la chance de voir des concerts souvent. Au printemps dernier, nous avons fait deux RPA et le 5 décembre dernier, nous étions à La Grandmontoise de Saint-Gédéon. Puis 170 choristes se sont rassemblées à l’église Sacré-Cœur de Chicoutimi le 6 décembre et nous en faisions partie », aborde la choriste Nicole Larouche.

Mme Larouche spécifie qu’il s’agit tout de même de concerts accessibles et intergénérationnels, même si ces derniers semblent cibler un public en particulier. D’autres spectacles du Chœur Dal Segno sont d’ailleurs prévus d’être présentés, jusqu’en mars 2026.

« Si une municipalité mentionne qu’elle n’arrive pas à trouver de disponibilités avant le mois d’avril, de notre côté, on demande simplement une extension du programme et c’est correct. Ça permet de tisser des liens sociaux et de rencontrer d’autres personnes, c’est intéressant », ajoute-t-elle.

Entre chants populaires et traditionnels

Au programme pour ces deux représentations : chants de Noël religieux, populaires et traditionnels seront présentés par les 52 choristes retraités, âgés de 55 à 75 ans.

« Notre répertoire est assez varié, passant du Claude Dubois, à Michel Fugain et à Jacques Brel, bien que la majorité du concert, nous allons offrir au public des pièces de Noël, des anciennes comme des nouvelles », rapporte Nicole Larouche.

Chacun des concerts devraient être d’une durée d’environ deux heures, voire un peu plus, si un rappel est désiré. La choriste espère que l’audience se laissera charmer par l’ambiance féérique et la musique envoûtante.

« Les gens pourront s’attendre à une certaine interprétation des chansons et à quelques arrangements spéciaux. C’est vraiment féérique. On invite également les gens à chanter avec nous lorsqu’ils connaissant la chanson, ce qui rend les moments encore plus magiques. »

Mme Larouche assure que leur auditoire est fidèle et surtout, loin d’être avare de commentaires positifs lorsque vient le temps de complimenter leurs spectacles.

« Il y a quelques mois, on se produisait au Théâtre C de Chicoutimi. Ne pouvant être là, ma fille s’y est rendue et m’a dit que dès la deuxième chanson, elle s’est mise à pleurer tellement que l’échange d’émotions était fort. On a des ovations. Ce n’est pas rien et il faut le voir en vrai pour ressentir et comprendre », souligne-t-elle.

Pour les concerts à la Salle Pierrette-Gaudreault, des billets sont toujours disponibles à la porte.