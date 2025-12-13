Québec souhaite en faire plus pour les institutions muséales en région

Le 5 décembre dernier, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé un financement de plus de 79,4 millions de dollars destiné à 121 institutions muséales agréées pour la période 2025-2028, dont 10 se situent au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le montant, réparti sur trois exercices financiers, soit 26,4 millions par année, vise à aider les musées à mettre en valeur leurs collections, diversifier leur programme d'activités éducatives et culturelles et développer leur offre au public.

De plus, afin de mieux soutenir la vitalité des régions tout en rendant plus accessible la découverte du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture à la population, le ministère de la Culture ajoutera une bonification d'éloignement du financement pour 42 institutions muséales situées en région éloignée.

« Les musées font partie intégrante de la vitalité culturelle de l'ensemble de notre territoire. Dans le contexte économique actuel, je suis très fier que la très grande majorité des institutions muséales, soit près de 95 % d'entre elles, voient leur aide financière augmentée ou stabilisée pour les prochaines années. J'invite les Québécois, notamment les jeunes et les familles, à visiter des musées pour profiter des expériences variées proposées avec les arts, la science, l'histoire et le patrimoine. », a souligné le ministre Lacombe.