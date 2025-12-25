On voit poindre la transparence à Saguenay

Fidèle à sa promesse de transparence, le nouveau maire de Saguenay, Luc Boivin, a présenté, la semaine dernière, un budget dévoilant la charge fiscale réelle que devront assumer les contribuables de sa ville. La hausse de la taxe foncière ne sera que de 1,9 %, mais en y incluant les coûts supplémentaires des services, l’augmentation totale de la charge fiscale des contribuables à Saguenay atteindra tout de même 4,95 %. Ainsi, le propriétaire d’une maison de 300 000 $ paiera environ 170 $ de plus en 2026.

Encore une fois, les salaires des employés de la ville de Saguenay prennent la grosse part du gâteau, près de 66 %. Les différents syndicats ont pressé le pas dans les négociations avant l’arrivée du nouveau conseil de ville, ce qui coûte 11 millions $ de plus par année aux contribuables.

La STScoûte cher

Le plan d’électrification du gouvernement québécois a pesé lourd sur le déficit de la Société de transport du Saguenay auquel la ville doit allouer 2,8 millions $ pour rendre le service plus efficace. La STS, pour répondre au plan gouvernemental, a acheté de nouveaux bus électriques, qui n’ont toujours pas été livrés.

On doit donc combler les routes abandonnées en achetant des autobus usagés, moins chères que des neuves.

Coupures dans le logement

Le présent budget freine la course à l’augmentation de la construction de logements d’habitation abordable. De 2,7 millions $ qu’il était l’an dernier, on y retranche 900 millions au budget 2026.

On en transfère une bonne partie en octroyant 1,8 million $ aux Fêtes du Patrimoine, dont celle du 350e de l’implantation d’un poste de traite ou la rivière Chicoutimi se jette dans le Saguenay. Une célébration davantage significative pour les autochtones, qui venaient y échanger leurs pelleteries, bien plus qu’aux descendants des employés d’Hudson Bay, gardiens du Poste à l’époque.

Une autre tranche de ce 1,8 million $ ira aux Fêtes du 100e anniversaire d’Arvida pour souligner le début de la construction en 135 jours de la ville qui devait abriter les nombreux nouveaux employés et cadres de la compagnie. Ici aussi, on peut se demander pourquoi les propriétaires actuels de Rio Tinto ne sont pas les contributeurs principaux pour soutenir ce centenaire de cette ville dont le nom, encore aujourd’hui, rayonne à travers le monde.

La dette passera à 730 millions $

Le budget 2026 démontre que la dette qui atteignait 430 millions $ en 2017 frisera les 730 millions $ au terme de cette nouvelle année budgétaire. Le maire n’impute pas la faute à la dernière administration. ‘’ Ce n’est pas que les anciennes administrations ont mal géré la Ville,

c’est que la Ville ne s’est pas assez développée’’, a-t-il souligné, sans plus de détail pour expliquer l’immobilisme des dernières années. On trouve un début de réponse dans les 2,2 millions $ supplémentaires accordés à Promotion Saguenay de même que dans le gel du taux de taxe industriel pour attirer davantage de nouveaux joueurs et inciter ceux déjà en place à agrandir leurs installations. Le gel de la taxe pour le secteur commercial entre aussi dans cette logique. Un cadeau de Noël dont la majorité des contribuables devront se passer.