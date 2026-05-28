L’OSSLSJ dévoile sa saison 2026-2027

L’Orchestre Symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (OSSLSJ) a mobilisé ce jeudi 28 mai membres des médias et mélomanes d’ici afin de dévoiler la programmation 2026-2027, conçue pour la première fois depuis son arrivée par son nouveau chef et directeur artistique, Johann Stuckenbruck. Avec cette saison dite audacieuse, l’objectif est de mettre en lumière la richesse de l’orchestre et d’affirmer sa volonté de se rapprocher du public.

« Cette première programmation est une invitation à découvrir l’orchestre sous toutes ses coutures, des grandes envolées symphoniques à l’intimité de la musique de chambre, le tout ancré dans la communauté et le territoire. Nous avons voulu briser les frontières traditionnelles pour offrir une saison généreuse, contrastée et accessible, et j’ai extrêmement hâte de partager ces moments d’émotion brute avec le public du Saguenay–Lac-Saint-Jean », souligne avec enthousiasme le directeur artistique et chef attitré de l’OSSLSJ, Johann Stuckenbruck.

Dès septembre, la population aura l’occasion d’assister à une panoplie d’événements. Parmi ceux-ci, on compte notamment six grands concerts, tenus à divers endroits de la ville, tels que le Théâtre C, l’église Sacré-Cœur et la cathédrale de Chicoutimi.

La saison 2026-2027 débutera le 20 septembre avec le concert Romantisme slave, mettant en vedette la pianiste Chloé Dumoulin, et se terminera en avril 2027. Entre-temps, des événements comme Le carnaval des insectes, qui mélange musique et arts visuels, ou Le Noël de Charlie Brown, avec sa magie des Fêtes et son ambiance chaleureuse, permettront à l’OSSLSJ de rejoindre chacun, petits comme grands.

Les spectacles Point de rencontre et Voïvod symphonique, prévus respectivement en octobre et en janvier, permettront également à l’orchestre de prendre part aux activités soulignant le 350e anniversaire de Chicoutimi. Point de rencontre représente d’ailleurs un défi de taille pour les interprètes du Quatuor Saguenay et Élisabeth St-Gelais, puisqu’ils interpréteront pour la toute première fois depuis trois siècles le Stabat Mater de Pergolèse traduit en innu-aimun.

Des concerts découvertes dépourvus d’entracte ainsi que des spectacles tout aussi envoûtants les uns que les autres seront aussi proposés afin de rendre cet univers plus accessible à la population et ainsi créer de nouveaux auditoires. Plusieurs concerts seront également présentés en tournée sur le territoire, affirmant le rôle essentiel de l’OSSLSJ dans la vitalité culturelle régionale.

Les abonnements sont disponibles dès maintenant au bureau de l’Orchestre jusqu’au 26 juin. Les billets à l’unité seront en vente à partir du 27 juin à midi, sur la billetterie du réseau Ovation ou en composant le 418 698-4080.