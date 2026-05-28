SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 28 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 52s

Opération de nettoyage dans un campement de sans-abris à Chicoutimi

Le 28 mai 2026 — Modifié à 10 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a mené mercredi après-midi une opération de nettoyage dans un campement fréquenté par des personnes en situation d’itinérance, situé à proximité du pont Dubuc, à Chicoutimi.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, une accumulation importante de détritus s’était formée sur le site au cours de l’hiver, nécessitant une intervention. Le MTMD précise que l’opération, réalisée à l’aide de machinerie lourde, s’est déroulée sur une période d’environ deux heures. Les abris de fortune présents sur place n’ont toutefois pas été démantelés. Le terrain concerné relève du réseau du ministère, qui y planifiait déjà ses activités de nettoyage printanier.

En raison de la présence de personnes en situation d’itinérance, l’intervention a été coordonnée avec la Ville de Saguenay. Cette dernière a veillé à récupérer et remettre aux occupants les objets trouvés sur les lieux. Le Service de travail de rue de Chicoutimi, qui accompagne les personnes vulnérables, a confirmé avoir été préalablement informé de l’opération.

Cette intervention survient dans un contexte sensible. En septembre 2025, la Ville de Saguenay avait procédé au démantèlement d’un campement situé sur la berge de la rivière Saguenay, invoquant des enjeux de sécurité. La décision avait alors suscité de vives réactions au sein du milieu communautaire.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un premier avis d’ébullition levé, un second entre en vigueur
Publié à 7h01

Un premier avis d’ébullition levé, un second entre en vigueur

La Ville de Saguenay a annoncé, hier après-midi, la levée de l’avis d’ébullition de l’eau qui touchait plusieurs résidents du boulevard de la Grande-Baie Nord, dans l’arrondissement de La Baie. En vigueur depuis le mardi 26 mai, cet avis préventif est désormais chose du passé, alors que les autorités municipales ont confirmé avoir reçu des ...

LIRE LA SUITE

Avis d’ébullition en vigueur à La Baie
Publié hier à 7h30

Avis d’ébullition en vigueur à La Baie

Les résidents du boulevard de la Grande-Baie Nord, entre les numéros civiques 1715 et 2335 du côté impair, dans le secteur de La Baie, sont soumis à un avis d’ébullition de l’eau depuis hier à la suite de travaux de réparation visant une fuite sur le réseau d’aqueduc. La Ville a indiqué que cette mesure préventive demeurera en vigueur jusqu’à ce ...

LIRE LA SUITE

Encore plus de travaux à Saguenay
Publié hier à 7h00

Encore plus de travaux à Saguenay

Les automobilistes du Saguenay devront encore faire preuve de patience au cours des prochaines heures. D’importants travaux sont en effet en cours sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Chicoutimi, entraînant des entraves à la circulation. Depuis 7 h ce matin et jusqu’à demain à 17 h, la circulation s’effectue en ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES