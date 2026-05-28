Opération de nettoyage dans un campement de sans-abris à Chicoutimi

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a mené mercredi après-midi une opération de nettoyage dans un campement fréquenté par des personnes en situation d’itinérance, situé à proximité du pont Dubuc, à Chicoutimi.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, une accumulation importante de détritus s’était formée sur le site au cours de l’hiver, nécessitant une intervention. Le MTMD précise que l’opération, réalisée à l’aide de machinerie lourde, s’est déroulée sur une période d’environ deux heures. Les abris de fortune présents sur place n’ont toutefois pas été démantelés. Le terrain concerné relève du réseau du ministère, qui y planifiait déjà ses activités de nettoyage printanier.

En raison de la présence de personnes en situation d’itinérance, l’intervention a été coordonnée avec la Ville de Saguenay. Cette dernière a veillé à récupérer et remettre aux occupants les objets trouvés sur les lieux. Le Service de travail de rue de Chicoutimi, qui accompagne les personnes vulnérables, a confirmé avoir été préalablement informé de l’opération.

Cette intervention survient dans un contexte sensible. En septembre 2025, la Ville de Saguenay avait procédé au démantèlement d’un campement situé sur la berge de la rivière Saguenay, invoquant des enjeux de sécurité. La décision avait alors suscité de vives réactions au sein du milieu communautaire.