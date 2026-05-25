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Lundi, 25 mai 2026

Faits divers

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Deux incendies sur le territoire de Saguenay

Le 25 mai 2026 — Modifié à 07 h 33 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saguenay ont été appelés en fin de semaine dernière à combattre deux violents incendies majeurs sur le territoire.

Le premier s’est déclaré en début de nuit samedi sur le chemin des Merisiers à Lac-Kénogami, dans un hangar à bateau. Le chef aux opérations, Jean-Philippe Lévesque, a mentionné au 92,5 Ma radio d’Ici que l’élément destructeur s’est ensuite propagé à la maison. Tous les occupants ont pu évacuer les lieux.

Et puis, toujours en soirée samedi, les sapeurs ont été appelés sur la rue St-Pierre à JonquièreL’élément destructeur aurait, selon des témoins, débuté sur une des galeries de l’édifice de six logements, voisin de la pharmacie Familiprix. Tous les occupants de l’immeuble ont eu le temps d’évacuer les lieux avant l’embrasement généralisé. 

Le feu a nécessité plusieurs heures d’intervention et a finalement été circonscrit dans la nuit de dimanche. L’incendie a nécessité le travail conjoint d’environ 25 pompiers, allant même jusqu’à une 5e alarme. M. Lévesque mentionne au 92,5 que la maison, rénovée à plusieurs reprises au fil des ans, a donné du fil à retordre aux pompiers. 

Comble de malchance, une dame venait juste d’emménager dans l'un des six logements. Elle raconte au Quotidien qu’elle n’était pas présente au moment du feu. Ce n’est qu’à son retour chez elle, après le match du Canadien qu’elle était allée regarder chez des amis, qu’elle a constaté qu’elle n’avait plus de chez-soi. Les enquêtes relatives aux deux sinistres sont menées par le Service de sécurité incendie de Saguenay.

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