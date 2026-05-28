Jennifer Brassard à la recherche d’un nouveau gestionnaire pour poursuivre les opérations

L’Atelier KitchUp ébénisterie, situé au cœur du parc industriel de Chicoutimi, attend un nouvel artisan et actionnaire pour continuer son histoire. La propriétaire de l’entreprise, Jennifer Brassard, a récemment annoncé la vente de l’endroit via sa page Facebook.

« Laisser cet atelier derrière moi n’a pas été une mince affaire. J’y ai investi des heures, de l’énergie et des rêves. Je suis convaincu que KitchUp a encore tant à offrir. Je souhaite de tout cœur qu'il continue d’inspirer, de créer des pièces intemporelles et d’enchanter ceux qui les utiliseront », a déclaré Mme Brassard dans sa publication.

Celle qui est également présidente et designer chez Décoration Brassard dit ne pas avoir pris cette décision à la légère, mais qu’elle l’a fait afin de prioriser ses désirs et aspirations.

« C’est un deuil, en quelque sorte. Il y a plusieurs raisons qui mènent à la vente d’une entreprise. Dans mon cas, ça a été la charge qui est devenue supplémentaire et puis de trouver un associé, ce n’est pas quelque chose qui me tentait nécessairement. J’ai donc préféré laisser l’atelier à quelqu’un ou un groupe de personnes qui réaliseront un rêve d’entrepreneurs », ajoute-t-elle.

C’était aussi important pour elle de pouvoir conserver les emplois qui avaient été créés via l’aménagement de l’ébénisterie.

« Ils sont au courant du processus que je traverse en ce moment, parce que je n’ai pas de cachettes à faire à quiconque. Ce sont des gens qui s’investissent corps et âme pour que ça fonctionne », émet-elle.

En attendant, Jennifer Brassard assure que l’atelier continuera de rouler en espérant pouvoir passer le flambeau éventuellement.

« Veut, veut pas, il faut que la compagnie vive et que les frais fixes soient payés. Les opérations se dérouleront donc comme à l’habitude. La transition se fera harmonieusement. »

Forte de ses 14 ans de renommée, la boutique spécialisée dans la conception, la restauration et la vente de meubles vintages, une entité complémentaire à l’atelier, a déménagé ses pénates au Carré Davis à Arvida en 2023, après plusieurs années sur la rue Racine. Il s’agit également de l’année du rachat de la boutique par Jennifer Brassard, qui a ainsi pu joindre KitchUp à son local de Décoration Brassard.

La principale intéressée admet qu’elle ne regrette pas ce choix. Au contraire, l’évolution de l’entreprise fut encore plus flagrante après qu’elle en eut pris les rênes.

« La compagnie n’allait pas bien à ce moment-là, elle n’était pas performante. J’avais ce défi de la rendre là où elle est aujourd’hui. Ça coûte aussi très cher de mettre sur pieds une nouvelle ébénisterie, mais je suis zéro déçue de l’avoir fait. »

Une opportunité d’affaires

KitchUp ébénisterie est un espace de 4500 pieds carrés, où chaque recoin regorge de passion. En franchissant les portes, les artisans pourront y découvrir une chambre de peinture industrielle, une plaqueuse de champ 2023, un banc de scie automatisé de 10 pieds, un système de dépoussiérage, un compresseur, ainsi que deux machines Blum et un planeur.

« En plus de l’équipement de qualité, cet atelier représente une opportunité d’affaires exceptionnelle. Que vous souhaitiez développer votre propre marque de meubles ou offrir des services sur mesure, KitchUp est le tremplin parfait pour réaliser vos ambitions. »

Mme Brassard invite les gens intéressés à la contacter directement pour avoir plus d’informations, pour des propositions ou encore pour faire une visite des lieux.