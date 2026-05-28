Promotion Saguenay dévoile son bilan 2025…et rafraichit son image

Promotion Saguenay a profité de la journée de mercredi pour présenter son bilan d’activités 2025. L’assemblée donnait aussi l’occasion pour l’organisme de développement économique de présenter sa nouvelle image de marque, en compagnie du nouveau président Luc Boivin, à la tête d’un tout aussi nouveau conseil d’administration.

Rappelons que la Ville de Saguenay a confié à Promotion Saguenay plusieurs mandats de développement économique. L’équipe compte une soixantaine de professionnels investis dans le développement économique et le rayonnement de Saguenay et près d’une centaine d’employés saisonniers dans l’exécution d’opérations visant à mettre en valeur le territoire.

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a rappelé dès lors un de ses principaux objectifs, soit de créer de la nouvelle richesse et de nouveaux revenus pour sa ville, éléments qui, selon plusieurs, ont cruellement manqué lors dernières années. Le président Boivin se dit convaincu qu’on réussira à franchir une nouvelle étape et à développer la ville à la hauteur des ambitions et du talent de chacun.

Le président sortant de l’organisme, Éric Larouche, estime pour sa part qu’on continuera à mettre le savoir-faire de l’équipe au service des entrepreneurs pour les aider à réaliser leurs projets.

La présidente-directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, conclut en mentionnant que la modernisation de l’image de son organisme s’inscrit dans la continuité d’un élan entrepris pour 2026. Promotion Saguenay continue entre temps de travailler aussi de pair avec les entreprises du milieu afin de s’assurer de retombées économiques, commerciales et touristiques.