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Des Cowboys fringants à serviteur de l’État

Le bassiste Jérôme Dupras nommé scientifique en chef du Québec

Le 28 mai 2026 — Modifié à 11 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé la nomination de Jérôme Dupras au poste de scientifique en chef, à l’issue d’un processus de sélection mené par le Conseil des ministres. Le musicien et chercheur succède ainsi à Rémi Quirion, qui occupait cette fonction depuis 2011.

Figure bien connue du public québécois comme bassiste du groupe les Cowboys fringants, Jérôme Dupras possède également un solide parcours académique. Spécialiste de l’économie écologique, il est reconnu tant au Québec qu’à l’international, notamment pour son implication au sein d’une chaire UNESCO. Il détient un doctorat en géographie de l’Université de Montréal ainsi qu’un postdoctorat en biologie de l’Université McGill.

Pour un mandat maximal de cinq ans, Jérôme Dupras aura pour mission de mettre son expertise au service du gouvernement du Québec et de renforcer les liens entre la science, l’innovation et la prise de décision publique.

Rappelons que le rôle de scientifique en chef du Québec consiste notamment à conseiller le gouvernement dans ses décisions, à promouvoir le rayonnement de la recherche québécoise et à présider le Fonds de recherche du Québec, qui soutient le développement de la recherche scientifique au Québec.

« C'est avec beaucoup d'humilité et un grand sens des responsabilités que j'accueille cette nomination. La science a un rôle essentiel à jouer pour éclairer les choix collectifs et accompagner le Québec face aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui se présentent à nous. Je souhaite contribuer à renforcer les liens entre la recherche, les décideurs publics et la société afin que les connaissances scientifiques continuent d'être au service du bien commun. », a déclaré Jérôme Dupras suivant sa nomination.

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