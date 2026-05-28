Fin des travaux majeurs au Salon Bleu de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale du Québec a annoncé cette semaine l’achèvement des travaux majeurs de restauration et de rénovation de la salle où siège les députés, communément appelée le « Salon Bleu ».

Menés dans le respect rigoureux du budget autorisé de 32,2 millions de dollars et de l’échéancier initial, les travaux permettent désormais à l’institution de poursuivre ses préparatifs afin d’accueillir les parlementaires dès le début de la prochaine législature, prévue à l’automne.

« La réouverture prochaine du salon Bleu représente bien plus que la fin d'un chantier : elle reflète notre volonté de préserver ce joyau patrimonial, haut lieu de notre démocratie, au service de l'ensemble des Québécoises et des Québécois », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Une nouvelle phase centrée sur les équipements

Malgré la fin des travaux de restauration comme tels, le projet entre désormais dans une phase technique. Au cours des prochains mois, des équipes procéderont à l’installation et à la mise à l’essai des équipements technologiques et informatiques indispensables au bon déroulement des travaux parlementaires.

Parallèlement, la salle du Conseil législatif, connue sous le nom de « Salon Rouge », fera également l’objet d’un réaménagement. Accueillant temporairement les élus durant les travaux du Salon Bleu, elle retrouvera ainsi sa vocation initiale.

Afin d’accompagner ces transformations, le Bureau de l’Assemblée nationale a autorisé un budget additionnel de 8,7 millions de dollars. Cette somme vise à soutenir les principaux services liés aux travaux parlementaires, notamment par la mise en œuvre d’un projet numérique actuellement en voie d’être livré, lui aussi dans le respect des coûts et des délais prévus.

Un projet motivé par la préservation du patrimoine

La décision d’entreprendre ces travaux remonte à un diagnostic réalisé en 2018 par deux firmes spécialisées en architecture et en ingénierie, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec. Leur analyse avait conclu à la nécessité d’intervenir pour préserver l’état du Salon Bleu