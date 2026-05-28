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Baromètre du vieillissement

Les aînés du Québec veulent redéfinir les perceptions sur leur âge

Le 28 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une enquête menée auprès de plus de 3 800 membres de la FADOQ révèle une transformation du ressenti des personnes aînées du Québec par rapport à leur âge.

Baptisé Baromètre du vieillissement, ce premier coup de sonde brosse un portrait du rapport au vieillissement. Selon les résultats, les répondants, dont la moyenne d’âge s’élève à 71,5 ans, affirment se sentir comme s’ils étaient âgés de seulement 61 ans.

Cela se reflète également dans la manière dont les aînés situent le seuil de l’entrée dans la vieillesse. Plus de la moitié des participants (52 %) estiment que l’on devient véritablement « aîné » à partir de 75 ans, repoussant ainsi les repères traditionnellement associés à cette étape de la vie.

La perception globale du vieillissement demeure cependant nuancée. Quatre répondants sur dix (40 %) en ont une vision favorable, tandis que 44 % adoptent une position neutre. Seuls 16 % des répondants associent le vieillissement à une expérience négative.

Le sondage met aussi en lumière un écart persistant entre la réalité vécue par les aînés et l’image véhiculée dans les médias. Une majorité de répondants (71 %) considère que cette représentation reflète mal leur quotidien. Ils dénoncent notamment une surreprésentation des enjeux liés à la maladie et à la perte d’autonomie, au détriment d’aspects davantage en adéquation avec leur réalité.

Parmi ces éléments sous-représentés figure leur implication sociale, qu’il s’agisse de bénévolat, de leur rôle de grands-parents ou encore de leur contribution comme proches aidants.

« Les résultats parlent d'eux-mêmes : vieillir aujourd'hui se vit autrement. Avancer en âge de manière positive, notamment via le vieillissement actif, est au cœur de notre engagement à la FADOQ. », affirme Yves Bouchard, président de la FADOQ.

Avec ce premier baromètre, la FADOQ entend suivre de près l’évolution des perceptions liées au vieillissement. L’exercice sera reconduit annuellement afin de mieux comprendre les réalités changeantes des aînés.

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