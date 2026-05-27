SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 27 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 33s

Avis d’ébullition en vigueur à La Baie

Le 27 mai 2026 — Modifié à 07 h 08 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les résidents du boulevard de la Grande-Baie Nord, entre les numéros civiques 1715 et 2335 du côté impair, dans le secteur de La Baie, sont soumis à un avis d’ébullition de l’eau depuis hier à la suite de travaux de réparation visant une fuite sur le réseau d’aqueduc.

La Ville a indiqué que cette mesure préventive demeurera en vigueur jusqu’à ce que les analyses de conformité de l’eau potable confirment sa qualité durant deux journées consécutives. D’ici là, les citoyens concernés doivent faire bouillir l’eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer, de cuisiner ou de préparer des biberons.

Les autorités municipales rappellent toutefois que l’utilisation de l’eau pour la lessive, le bain, la douche ou encore le lave-vaisselle ne présente aucun danger durant cette période.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Encore plus de travaux à Saguenay
Publié à 7h00

Encore plus de travaux à Saguenay

Les automobilistes du Saguenay devront encore faire preuve de patience au cours des prochaines heures. D’importants travaux sont en effet en cours sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Chicoutimi, entraînant des entraves à la circulation. Depuis 7 h ce matin et jusqu’à demain à 17 h, la circulation s’effectue en ...

LIRE LA SUITE

Un policier du SPS coupable d’avoir consulté des données illégalement
Publié hier à 10h00

Un policier du SPS coupable d’avoir consulté des données illégalement

Le Tribunal administratif de déontologie policière a conclu qu’un agent du Service de police de Saguenay (SPS) a commis un acte dérogatoire en consultant illégalement la base de données des policiers pour des motifs personnels. Le constable Jean‑Michel Tremblay a été reconnu coupable d’avoir accédé sans raison légitime aux informations contenues ...

LIRE LA SUITE

Des travaux entraîneront des perturbations à Chicoutimi dès dimanche
Publié hier à 7h30

Des travaux entraîneront des perturbations à Chicoutimi dès dimanche

Les automobilistes circulant dans l’arrondissement de Chicoutimi devront faire preuve de patience au cours des prochaines semaines. D’importants travaux d’aménagement d’un feu piétonnier entraîneront des perturbations à l’intersection du boulevard Saint‑Paul et de la rue Price Ouest. Le chantier doit débuter le dimanche 31 mai vers 20 h et se ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES