Avis d’ébullition en vigueur à La Baie

Les résidents du boulevard de la Grande-Baie Nord, entre les numéros civiques 1715 et 2335 du côté impair, dans le secteur de La Baie, sont soumis à un avis d’ébullition de l’eau depuis hier à la suite de travaux de réparation visant une fuite sur le réseau d’aqueduc.

La Ville a indiqué que cette mesure préventive demeurera en vigueur jusqu’à ce que les analyses de conformité de l’eau potable confirment sa qualité durant deux journées consécutives. D’ici là, les citoyens concernés doivent faire bouillir l’eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer, de cuisiner ou de préparer des biberons.

Les autorités municipales rappellent toutefois que l’utilisation de l’eau pour la lessive, le bain, la douche ou encore le lave-vaisselle ne présente aucun danger durant cette période.