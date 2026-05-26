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Projet Bégin-Lamarche

Gisement de phosphate régional: First Phosphate publie d’excellents résultats

Le 26 mai 2026 — Modifié à 14 h 37 min
Par André Deschênes

La compagnie minière First Phosphate a communiqué mardi ce qu’elle juge être “d’excellentes nouvelles” concernant les résultats de son estimation actualisée des ressources minérales (« MRE ») pour son projet Bégin-Lamarche, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

 

Joint par le 92,5 Ma radio d’Ici, le chef-géologue de la compagnie, Steeve Lavoie a consenti à expliquer en quoi le tout était positif.  « Avec le programme de forage qu'on a fait, on a pu confirmer et augmenter notre niveau de confiance. Nos ressources de phosphate ont augmenté et par le fait même ça augmente le tout via des extensions découvertes lors du programme en profondeur et latérale également converti en ressources ».

M. Lavoie y va même d’une analogie pour aider à comprendre que tout va pour le mieux. « C'est comme  lorsqu'on se lève le matin sans nos lunettes et qu’on ne voit pas clair devant nous. Bien maintenant, on a des bonnes lunettes bien ajustées! On sait exactement ce qu'on a sous nos pieds. Et puis on est prêt à passer aux prochaines étapes ».

Analyse indépendante

Les analyses font notamment état d’une amélioration de la quantité et de la qualité des ressources minérales en place. Précisons que la mise à jour de l’estimation des ressources minérales (MRE), dont la date d’entrée en vigueur est le 1er mai 2026, a été réalisée par M. Antoine Yassa, géologue professionnel de P&E Mining Consultants Inc., qui est une personne qualifiée indépendante au sens de la Norme nationale 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. L'estimation des ressources minérales de Bégin-Lamarche repose sur 276 trous de forage totalisant 68 345 m.

Steeve Lavoie entrevoit donc les prochaines étapes d’un œil plus qu’optimiste. « Les prochaines étapes pour nous, c'est de bâtir un projet minier de manière responsable. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'avant dans nos différentes études et nos demandes de permis dans les règles de l'art, évidemment. Tout ça pour nous amener dans un beau succès en région pour un beau projet minier qui va effectivement voir le jour. On a beaucoup de “lumières vertes”. On va avoir des défis, c'est certain. On le sait, des démarrages d'opérations minières ce n’est jamais facile, mais on est très optimistes ».

Une haute pureté de gisement

Et la qualité du gisement, m. Lavoie l’évalue à combien? « Tout à fait de haute qualité, haute pureté, très propre dans des roches ignées. Ce sont les plus beaux types de gisements qu'on puisse obtenir quand on parle de phosphate ».

Steeve Lavoie explique qu’il y a différents types de gisements de phosphate associés à différents types de roches, celui dans les roches ignées est de haute pureté et sans contaminant. « Comme nous sommes très optimistes, nous sommes très proactifs également. On va travailler en parallèle sur nos études et demandes de permis et on vise 2029 pour le démarrage des opérations », conclut-il.  

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