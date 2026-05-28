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Jeudi, 28 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 47s

La Baie

Un premier avis d’ébullition levé, un second entre en vigueur

Le 28 mai 2026 — Modifié à 07 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay a annoncé, hier après-midi, la levée de l’avis d’ébullition de l’eau qui touchait plusieurs résidents du boulevard de la Grande-Baie Nord, dans l’arrondissement de La Baie.

En vigueur depuis le mardi 26 mai, cet avis préventif est désormais chose du passé, alors que les autorités municipales ont confirmé avoir reçu des résultats conformes à la suite des analyses effectuées en laboratoire. Les citoyens concernés peuvent donc, dès maintenant, consommer l’eau du robinet normalement.

Cependant, presque simultanément à cette annonce, un nouvel avis d’ébullition a été décrété. Entré en vigueur vers 16 h, ce dernier touche les résidences situées entre les numéros 1222 et 1322 sur l’avenue John-Kane, toujours dans le secteur de La Baie.

Pour une durée indéterminée, les citoyens concernés doivent faire bouillir l’eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer, de préparer des aliments ou encore des biberons.

Malgré ces restrictions, les autorités municipales tiennent à rassurer la population quant à certaines utilisations de l’eau. Il demeure sans danger d’utiliser l’eau pour la lessive, le bain, la douche ou le fonctionnement du lave-vaisselle durant cette période.

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