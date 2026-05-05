Yannick Gagnon candidat à l’élection dans Jonquière?

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, demeure hésitant ou évasif à savoir s’il sera de retour lors la prochaine élection générale du 5 octobre prochain dans Jonquière.

Tout dépend de sa famille immédiate, certes, mais on sent dans ses propos que le tout dépendra surtout de ce que la première ministre Christine Fréchette et lui auront comme entretien prochainement, alors qu’une rencontre est à leur agenda pour en discuter.

Yannick Gagnon ne peut pas encore jurer si les visées de sa cheffe pour Jonquière et les siennes sont alignées, surtout après qu’il a appuyé Bernard Drainville lors de la récente course à la chefferie.

« J'aurai une rencontre avec elle très prochainement. On vient de changer de chef donc je pense que c'est totalement mature, pour ma population, que j'aille m'asseoir avec Christine pour lui présenter ma vision et voir si nous sommes capables d’y adhérer. Je veux m'asseoir avec elle parce que j'ai des idées bien précises en tête. Il faut que je m’entretienne avec la Première ministre pour m'assurer que je suis capable de livrer et que ma boss me suit dans mes idées et quelques folies. », a indiqué le député de Jonquière.

On comprend donc à travers les lignes que c’est uniquement après que cette rencontre aura eu lieu que le député de Jonquière pourra statuer sur son avenir au sein de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et comme représentant des citoyens de Jonquière. Yannick Gagnon mentionne cependant que « le meilleur véhicule » pour gagner l’élection demeure la CAQ, donc on devine qu’il ne deviendra ni transfuge ni indépendant.