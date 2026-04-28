Jonquière en Musique lance sa 37e programmation… avec Mixmania

Le festival de musique gratuit Jonquière en Musique a lancé sa programmation mardi. Rappelons que l’événement déménage exceptionnellement cet été sur le stationnement du Palais des sports.

Au menu, 11 soirs de spectacles aux tendances variées, et un retour sur scène de Mixmania, 22 ans après sa création. Et qui dit onze soirs de programmation dit aussi onze soirées où les musiciens et groupes régionaux auront l’occasion de réchauffer la foule en présentant leur spectacle de première partie.

Parmi les autres têtes d’affiche, mentionnons Marie-Denise Pelletier qui ouvrira le festival le mercredi 1er juillet, Cœur de Pirate qui y sera le lendemain, ainsi que Bleu Jeans Bleu. C’est aussi à Marjo et à la chanteuse Billie du Page que reviendra l’honneur d’occuper la scène lors du dernier weekend d’activités.

Le directeur général de Jonquière en Musique, Félix Ouellet, invite le public à assister nombreux aux 11 spectacles qui débuteront le mercredi 1er juillet.

« Encore un édition haute en couleur toujours gratuite après 37 ans. Une programmation diversifiée pour tous sur un nouveau site. Ça a été tout un défis cet année, mais je pense qu’il a été relevé. », a-t-il indiqué.

Le vendredi 3 juillet, Jonquière en Musique permettra aux nostalgiques de renouer avec 6 des 8 membres de la formation originale de Mixmania, phénomène qui avait connu un énorme succès en 2002. Deux des membres originaux du groupe, Frank Hudon et Ariane Laniel, ont d’ailleurs effectué une prestation surprise lors de la conférence de presse, sous les chaleureux applaudissements du public présents.

Le chanteur Frank Hudon, originaire de Labrecque au Lac-Saint-Jean, parle de sa joie d’ouvrir la tournée de Mixmania dans sa région natale.

« C’est sûr que de mon côté, il y a de la nostalgie. Je viens de la région alors c’est très émotif de venir performer ici, je suis vraiment content. Ce sera aussi le premier spectacle de notre mini-tournée donc je suis vraiment fier. », a-t-il expliqué.

La chanteuse Ariane Laniel, a raconté pour sa part les circonstances ayant conduit la venue du groupe à Jonquière en juillet après un premier retour sur scène effectué l’an dernier au festival Génération de Nicolet.

« Félix, qui travail pour Jonquière en musique nous a dit qu’il avait été jaloux quand il avait vu cela passé. Il a donc tout de suite écrit à notre gérant pour réserver notre groupe cette année. », a-t-elle raconté.

La partie de balle opposant les élus de Saguenay aux représentants des médias aura également bien lieu. Les gens d’affaires sont d’ailleurs encore invités à contribuer à hauteur de 500$ à Jonquière en Musique, en venant frapper quelques balles. Le tirage de moitié-moitié de Jonquière en Musique effectue aussi un retour cette année comme moyen de financement.