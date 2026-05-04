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Lundi, 04 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 46s

Réouverture du chemin forestier R-0253 vers les monts Valin

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 09 h 52 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le chemin forestier R-0253, situé au nord de Saint-David-de-Falardeau, a rouvert à la circulation vendredi en fin d’après-midi à la suite de travaux d’urgence, rapporte Radio-Canada. La route était devenue impraticable mercredi en raison d’un ponceau engorgé d’eau.

Cet axe routier, qui donne accès aux monts Valin à partir de Saint-David-de-Falardeau, est utilisé autant par les travailleurs forestiers que par les amateurs de plein air. Le blocage, survenu au kilomètre 86, avait forcé l’interruption complète de la circulation, laissant une dizaine de véhicules coincés de l’autre côté du tronçon endommagé.

Bien que le chemin relève du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), la MRC du Fjord-du-Saguenay a décidé d’intervenir rapidement. Le préfet Hervé Simard rappelle que la MRC a une responsabilité civile envers les détenteurs de baux de villégiature du secteur, qui sont environ 300.

La MRC a ainsi dépêché une équipe sur place vendredi afin d’effectuer une réparation sommaire permettant une circulation en alternance sur une seule voie. Les réparations de plus grandes envergures du chemin seront toutefois prises en charge ultérieurement par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

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