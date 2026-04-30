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Jeudi, 30 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 38s

Val Belzil de retour au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec deux spectacles

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 13 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’humoriste Val Belzil signe un retour remarqué au Saguenay-Lac-Saint avec deux spectacles au début du mois de mai. Elle montera d’abord sur scène au Vieux Théâtre de La Baie le 1er mai, avant de s’arrêter à la Microbrasserie La Chouape, à Saint-Félicien, cette seconde date affiche d’ailleurs déjà complet.

Active sur la scène humoristique québécoise depuis plus d’une décennie, Val Belzil s’est bâti une solide réputation grâce à un style qui marie le stand-up classique à l’interprétation de personnages, dont « Denise, Reine du DIY », une Saguenéenne fière et sans compromis. L’humoriste a amorcé sa carrière en humour à 43 ans, un parcours atypique qui l’a amené à être Finaliste de l’émission Le prochain stand-up.

En plus de ses deux représentations, Val Belzil sera également de retour au Saguenay les 22 et 23 mai prochains dans le cadre de la Foire alimentaire Zone Boréale, qui se tiendra à la Zone portuaire de Chicoutimi.

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